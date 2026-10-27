Ngày 27/10/2026, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Cooperativa Autogestionaria Vertex R.L ký biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh và hướng tới phân phối các dòng xe thương mại tại Costa Rica và các quốc gia khu vực Trung Mỹ.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Victor Hugo Rojas Gonzalez - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Costa Rica tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Kim Long Motor và VERTEX R.L diễn ra sáng 27/10 tại TP Huế.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor (phải) trao quà lưu niệm cho ông Victor Hugo Rojas Gonzalez - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Costa Rica tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam tại lễ ký kết.

Khảo sát thị trường, phát huy hạ tầng trạm sạc

VERTEX R.L là một hợp tác xã quy mô tại Costa Rica, khởi đầu từ dịch vụ vận tải hành khách và cho thuê xe bus. Đến nay, đơn vị này đã phát triển mạng lưới phân phối phương tiện rộng khắp, cung cấp đa dạng các dòng xe thương mại, xe du lịch và xe buýt cỡ nhỏ từ nhiều thương hiệu quốc tế.

Đơn vị này cũng đang chủ động phủ rộng hệ thống trạm sạc xe điện tại các tỉnh thành ở Costa Rica. Đây được xem là tiền đề quan trọng để đưa vào vận hành các dòng xe thuần điện, đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh trong giao thông tại địa phương.

Theo nội dung hợp tác, VERTEX R.L đóng vai trò nghiên cứu, khảo sát nhu cầu tiêu dùng và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh phù hợp với đặc thù giao thông bản địa. Ở chiều ngược lại, Kim Long Motor có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông số kỹ thuật, tài liệu sản phẩm và chính sách giá thương mại để đối tác làm cơ sở tính toán bài toán kinh doanh.

Nếu quá trình khảo sát đạt kết quả tích cực, hai bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán chi tiết về việc bổ nhiệm VERTEX R.L làm nhà phân phối chính thức các dòng xe Kim Long tại Costa Rica và một số lãnh thổ được thống nhất.

Ông Avelino Salvador Fallas Monge - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VERTEX R.L cùng lãnh đạo Kim Long Motor trao Biên bản Ghi nhớ Hợp tác.

Cộng hưởng lợi thế, đẩy mạnh xuất khẩu xe thương mại

Nói về định hướng hợp tác, ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết, việc bắt tay với VERTEX R.L nằm trong lộ trình chủ động tìm kiếm cơ hội xuất khẩu của công ty. Với năng lực sản xuất hiện có, doanh nghiệp kỳ vọng sự am hiểu thị trường bản địa và hạ tầng sẵn có của đối tác sẽ giúp các dòng xe thương mại thương hiệu Việt tiếp cận khách hàng Trung Mỹ một cách hiệu quả.

Về phía đối tác, ông Avelino Salvador Fallas Monge - Chủ tịch HĐQT VERTEX R.L chia sẻ, quyết định tiến tới MOU được đưa ra sau khi phía đối tác trực tiếp khảo sát, tham quan tổ hợp nhà máy sản xuất của Kim Long Motor tại Huế. Lãnh đạo VERTEX R.L đánh giá cao quy mô sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam và tin tưởng kinh nghiệm vận tải địa phương của mình sẽ giúp hai bên sớm đưa ra những dòng sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu vận tải bền vững tại Costa Rica.

Trước khi xúc tiến thị trường Trung Mỹ, Kim Long Motor đã có những bước đi đầu tiên trong hoạt động thương mại quốc tế thông qua các đơn hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines.

Thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, Kim Long Motor kỳ vọng tạo điểm tựa để tiếp tục thăm dò và mở rộng sang các quốc gia lân cận trong khu vực Trung Mỹ như Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua.

(Nguồn: Kim Long Motor)