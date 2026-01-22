Ngày 22/1, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (quản lý địa bàn TPHCM và Đồng Nai), cho biết trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (năm 2024 đạt khoảng 9,55 tỷ USD).

Theo số liệu tổng hợp, kiều hối về TPHCM năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số gần 7,43 tỷ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối, trong khi dòng tiền này qua tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỷ USD, tương đương 28,2%.

Kiều hối về TPHCM đạt hơn 10,34 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: NK

Xét về địa lý, kiều hối từ châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 5,06 tỷ USD, tương đương 48,9% tổng kiều hối về TPHCM. So với năm 2024, dòng tiền từ khu vực này tăng 3,2%. Điều này cho thấy sự ổn định của nguồn kiều hối từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các quốc gia Đông Nam Á - nơi tập trung đông lao động Việt Nam làm việc dài hạn.

Mặc dù tốc độ tăng không cao so với các khu vực khác, châu Á vẫn là nền tảng chính, đóng vai trò “trụ cột” trong cơ cấu kiều hối nhờ tính ổn định và quy mô lớn.

Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ, với doanh số kiều hối đạt hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng lượng kiều hối. So với cùng kỳ năm trước, kiều hối từ châu Mỹ tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sự phục hồi thu nhập của cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada, cũng như xu hướng gia tăng chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng và hỗ trợ gia đình trong nước.

Kiều hối từ châu Âu đạt 921,46 triệu USD, chiếm 8,9%, tăng 16,0% so với năm 2024. Mức tăng khá này cho thấy sự cải thiện điều kiện kinh tế và thu nhập của người Việt tại các nước EU, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, lao động kỹ thuật và kinh doanh nhỏ.

Ngoài ra, kiều hối từ châu Đại Dương đạt 893,62 triệu USD, chiếm 8,6% tổng lượng kiều hối, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng đáng chú ý, phản ánh xu hướng chuyển tiền ổn định của cộng đồng người Việt định cư lâu dài tại khu vực này.

Trong khi đó, mặc dù chỉ chiếm 1,7% tổng kiều hối, tương đương 173,35 triệu USD, nhưng kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 39,3% so với năm trước. Tuy quy mô còn khiêm tốn, song mức tăng trưởng mạnh cho thấy sự mở rộng địa bàn lao động và hoạt động kinh doanh của người Việt tại khu vực này trong những năm gần đây.

Bà Trần Thị Ngọc Liên đánh giá, cơ cấu kiều hối về TPHCM năm 2025 tiếp tục duy trì sự ổn định. Thành phố hiện là địa bàn tiếp nhận kiều hối lớn nhất cả nước.

"Dòng kiều hối tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò là nguồn ngoại tệ quan trọng, góp phần hỗ trợ cân đối cung - cầu ngoại tệ và ổn định thị trường tiền tệ trên địa bàn nói riêng và đất nước nói chung", bà cho hay.