Đại diện Kim Long Motor bàn giao lô 9 xe city bus thuần điện cho đối tác Thái Lan

Ngày 10/9, tại TP Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế hoàn tất bàn giao lô 9 xe city bus thuần điện KIMLONGB30-EV cho Công ty TNHH INNOPOWER (Thái Lan). Đây là đợt bàn giao đầu tiên trong hợp đồng tổng cộng 113 xe được hai bên ký kết, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác xuất khẩu trong năm 2026.

Theo kế hoạch, lô xe đầu tiên sẽ làm thủ tục xuất cảng Chân Mây (TP Huế) vào ngày 18/09/2026. Sau khi cập cảng nước bạn, những chiếc xe mang thương hiệu Việt này sẽ sớm lăn bánh phục vụ hành khách tại thủ đô Bangkok.

Đáng chú ý, các dòng xe điện thương mại do doanh nghiệp sản xuất hiện đã đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 60%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng con số này lên 90% vào cuối năm 2026, tương đương với mức độ nội địa hóa đang áp dụng trên các dòng xe bus động cơ diesel hiện hữu.

Ông Praphasak Charoenporn- Giám đốc INNOPOWER phát biểu tại buổi lễ

Đối tác nhận bàn giao – Công ty TNHH INNOPOWER – là liên doanh giữa ba tập đoàn năng lượng lớn của Thái Lan bao gồm Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT), RATCH Group và Electricity Generating Public Company Limited (EGCO). Doanh nghiệp này đóng vai trò đầu tư, phát triển và thương mại hóa các sáng kiến đổi mới nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch tại thị trường nội địa. Để thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon, INNOPOWER tập trung tìm kiếm các giải pháp giao thông xanh và bền vững.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng giám đốc Kim Long Motor Huế tại buổi lễ bàn giao lô xe bus điện cho đối tác

Trước khi tiến tới hợp đồng xuất khẩu sang Thái Lan, mẫu xe city bus thuần điện KIMLONGB30-EV sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất Kim Long Motor Huế đã trải qua quá trình khai thác vận tải hành khách thực tế với quy mô lớn tại các đô thị trọng điểm như TPHCM hay Đà Nẵng.

Quá trình vận hành cho thấy hiệu quả rõ rệt về mặt tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, đồng thời cung cấp dữ liệu thực tế để đội ngũ kỹ sư hai bên tiếp tục tinh chỉnh, tối ưu hóa sản phẩm nhằm thích ứng với hạ tầng và điều kiện giao thông tại Thái Lan.

Về mặt kỹ thuật, KIMLONGB30-EV có thiết kế nhỏ gọn với chiều dài tổng thể khoảng 8 mét, phù hợp để di chuyển linh hoạt trong các tuyến phố đô thị đông đúc. Xe sử dụng công nghệ pin BYD thế hệ mới dung lượng 138 kWh, cho phép di chuyển quãng đường gần 300km sau mỗi lần sạc đầy.

Nội thất xe được bố trí rộng rãi với sức chứa 30 hành khách, trang bị đầy đủ hệ thống điều hòa công suất lớn, camera giám sát, bảng điện tử thông tin và tay vịn thép không gỉ. Đáng chú ý, không gian bên trong còn tích hợp khu vực dành riêng cho xe lăn với tấm kéo thu gọn và chuông gọi hỗ trợ, đáp ứng tiêu chuẩn giao thông văn minh tại các thành phố hiện đại.

Về tính năng an toàn, dòng xe này trang bị hệ thống phanh đĩa hoặc tang trống kết hợp chống bó cứng phanh ABS, cùng hệ thống phanh khí nén hai dòng tích hợp phanh tái sinh để thu hồi năng lượng khi giảm tốc, giúp kéo dài thời lượng sử dụng pin.

Lô 9 xe bus thuần diện KIMLONGB30- EV bàn giao cho đối tác Thái Lan

Đánh giá về quyết định lựa chọn đối tác Việt Nam, ông Praphasak Charoenporn, Giám đốc INNOPOWER, cho biết qua khảo sát thực tế tại nhà máy và làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ sư tại Thừa Thiên Huế, phía đối tác hoàn toàn bị thuyết phục bởi năng lực nghiên cứu, quy mô sản xuất cũng như chất lượng hoàn thiện của sản phẩm. Bên cạnh việc tiếp nhận phương tiện, INNOPOWER đang từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đi kèm bao gồm hạ tầng trạm sạc và dịch vụ sạc xe điện nhằm đảm bảo khả năng vận hành thông suốt.

Ở góc độ nhà sản xuất, ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor, khẳng định doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc bán hàng mà cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác. Công ty sẽ triển khai toàn diện các dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo lô xe hoạt động đạt hiệu quả cao nhất tại thị trường sở tại.

Trước thương vụ này, Kim Long Motor cũng đã hoàn tất các thỏa thuận xuất khẩu dòng xe mang thương hiệu riêng sang các thị trường như Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan và Costa Rica. Thời gian tới, doanh nghiệp xác định xe thuần điện là định hướng phát triển chiến lược, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm từ xe bus, xe tải van, minibus đến xe đầu kéo điện nhằm gia tăng sức cạnh tranh tại thị trường quốc tế.

(Nguồn: Kim Long Motor)