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Khoảng 6h45 sáng 9/9, khu vực trạm xe buýt KTX Khu B và các trục đường dẫn vào các trường thành viên thuộc ĐHQG TPHCM rơi vào cảnh ùn ứ. Lượng sinh viên đổ ra bến tăng đột biến khiến các điểm chờ nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải.

Tại trạm đón KTX Khu B, dòng người xếp hàng dài hàng chục mét, tràn cả xuống lòng đường

Tay cầm ổ bánh mì ăn dở, vai đeo chiếc ba lô nặng trĩu, nhiều bạn trẻ mắt không rời màn hình điện thoại để kiểm tra lịch học. Thỉnh thoảng, họ lại nhón chân, ngóng về phía sau xem xe buýt đã tới hay chưa.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn mỗi khi những chiếc xe buýt điện màu xanh lá tiến vào bến. Dù trước đầu xe dán thông báo "Từ 1/7/2026 Tuyến miễn phí vé - Free Bus Ticket", nhưng để chen chân lên được xe lại là chuyện không dễ dàng.

Nhiều sinh viên kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Tuy nhiên, khi vừa bước đến sát bậc lên xuống, họ đã nhận được thông báo từ nhân viên xe buýt rằng xe đã hết chỗ. Cánh cửa lập tức đóng lại, khiến những người đứng đầu hàng đành phải lùi bước trở lại vỉa hè.

Có mặt tại bến KTX Khu B từ 6h30, Thảo Vy (sinh viên năm 2, Trường ĐH Bách khoa TPHCM) cố gắng chen chân lên xe nhưng sau ba lượt vẫn chưa thể bước lên. Mệt mỏi vì phải chờ đợi, Vy chia sẻ: “Mặc dù xe chạy liên tục, lại miễn phí vé nên rất tiện, nhưng lượng sinh viên đi quá đông. Mình đứng xếp hàng gần 20 phút. Đến khi xe vừa tới, cửa mở ra nhưng chưa kịp bước lên thì chú tài xế đã báo hết chỗ rồi đóng cửa. Cứ thế này, chắc chắn mình sẽ bị trễ giờ điểm danh vào lớp”.

Ngay từ trạm đầu tiên, lượng khách đã nhanh chóng lấp đầy xe buýt. Khi xe không còn chỗ trống, tại các trạm tiếp theo, nhiều hành khách chỉ có thể đứng chờ trong khi xe chạy qua, bởi tài xế không thể dừng lại đón thêm người.

Đứng chờ tại trạm dừng trước Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Lê Trần Phương Thảo (sinh viên năm 3) cho biết: “Trạm của mình nằm ở phía sau nên các xe từ bến KTX Khu B chạy qua đây đều đã chật kín. Từ đầu tuần đến nay, nhiều chuyến xe dừng lại nhưng không mở cửa. Tài xế chỉ lắc đầu ra hiệu xe đã đầy rồi nhấn ga đi tiếp. Sinh viên đứng ở các trạm phía sau chỉ biết thở dài hoặc phải bắt xe ôm để kịp giờ lên lớp”.

Đến hơn 8h, khi giờ vào lớp bắt đầu, áp lực tại các điểm đón mới dần hạ nhiệt. Dù vất vả chen chúc, với nhiều bạn trẻ, buýt xanh miễn phí vẫn là phương tiện di chuyển quen thuộc và tiết kiệm nhất mỗi ngày đến giảng đường.

Theo phản ánh từ sinh viên, tình trạng quá tải xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, chính sách vé 0 đồng áp dụng từ đầu tháng 7/2026 khiến lượng sinh viên lựa chọn đi xe buýt tăng vọt để tiết kiệm chi phí. Tiếp đến, áp lực di chuyển bị nén chặt vào khung giờ cao điểm 6h30 - 7h30 khi các trường đại học đồng loạt vào ca học, gây chênh lệch lớn giữa lượng khách và số chuyến phục vụ.

Bên cạnh đó, việc tuyến buýt số 33 điều chỉnh lộ trình, ngừng đón khách trước KTX Khu B từ tháng 9/2025 đã làm đảo lộn luồng di chuyển, dồn áp lực lên các tuyến còn lại như 53 và 99. Dù cơ quan chức năng đã bổ sung tuyến 60-5 và tăng chuyến cho tuyến 170, tình hình vẫn chưa cải thiện do lộ trình tuyến mới kéo dài, cộng thêm việc xe lấp đầy sức chứa ngay tại bến đầu khiến hệ thống trạm dừng phía sau rơi vào cảnh quá tải dây chuyền.