Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Nghi thức động thổ khu căn hộ K-Home Cityview diễn ra sáng ngày 23/9/2025.

Lan tỏa "chuẩn sống xanh Singapore"

K-Home Cityview là dự án nhà ở xã hội "chuẩn Singapore" thứ 4 của Kim Oanh Land phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau ba dự án K-Home Avenue (xã Nhơn Trạch) và K-Home Midtown, K-Home Skyview (xã Trảng Bom) với tổng cộng khoảng 5.500 căn hộ đã đồng loạt được động thổ vào ngày 21/8/2025.

Trước đó, đầu năm 2025, Kim Oanh Land đã công bố dự án nhà ở xã hội "chuẩn Singapore" đầu tiên tại Việt Nam mang tên K-Home New City tọa lạc tại KĐT thành phố mới Bình Dương với quy mô lên đến 26,69ha, cung cấp cho thị trường 3.310 sản phẩm căn hộ và nhà phố cùng hệ thống 35 tiện ích đẳng cấp. Đến thời điểm này, hầu hết sản phẩm của dự án này đã tìm được chủ nhân. Kim Oanh Land dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao các sản phẩm nhà phố cho khách hàng vào quý 4/2025, trong khi căn hộ sẽ bắt đầu bàn giao từ quý 2/2027.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch, Tổng giám đốc Kim Oanh Group – phát biểu tại Lễ động thổ khu căn hộ K-Home Cityview.

Được Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) thiết kế trên diện tích đất rộng 2,85ha, K-Home Cityview có quy mô 4 block cao 22 tầng với khoảng 2.000 căn hộ và hệ thống tiện ích khép kín như trường học, hồ bơi, công viên, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu shop kinh doanh đa ngành nghề đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cư dân. Đặc biệt, K-Home Cityview thừa kế toàn bộ những giá trị cốt lõi của thương hiệu nhà ở xã hội K-Home: kết nối thuận tiện, không gian xanh, tiện ích đồng bộ và thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Phối cảnh khu căn hộ K-Home Cityview.

Cụ thể, tọa lạc tại vị trí trung tâm phường Hố Nai, K-Home Cityview sở hữu lợi thế kết nối vượt trội. Từ dự án đến trung tâm Biên Hòa chỉ mất 10 phút di chuyển, đồng thời dễ dàng tiếp cận các tiện ích như siêu thị Big C, Lotte Mart, Bệnh viện Đồng Nai và hệ thống trường học chất lượng cao... Bao quanh K-Home Cityview là các khu công nghiệp lớn như Amata, Hố Nai, Long Bình và Biên Hòa 2 với hơn 1 triệu lao động đang làm việc.

Một điểm nổi bật khác của K-Home Cityview là được phát triển theo hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh EDGE phổ biến tại các quốc gia phát triển. Nhờ đó, dự án giúp tiết kiệm ít nhất 20% năng lượng điện, 20% nước sinh hoạt và giảm 20% lượng carbon trong vật liệu xây dựng. Các căn hộ khi bàn giao đến tay khách hàng bao gồm đầy đủ nội thất chọn lựa từ các thương hiệu uy tín như An Cường, Hảo Cảnh, Poli-FSL, Varmora Granito… nhưng giá bán phù hợp với túi tiền của số đông người lao động.

Tiên phong kiến tạo cộng đồng an cư bền vững

Được biết, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển 66.700 căn nhà ở xã hội. Trong đó, hai năm 2025 – 2026 tỉnh dự kiến khởi công 20 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 23.000 căn hộ.

Phối cảnh hồ bơi của khu căn hộ K-Home Cityview.

Với quỹ đất lớn đang sở hữu cùng hệ sinh thái khép kín, Kim Oanh Land đang dẫn dắt xu hướng trong bất động sản: sản phẩm thật, giá trị thật, hướng tới cộng đồng bền vững. Sự kiện động thổ K-Home Cityview một lần nữa minh chứng Kim Oanh Land tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong việc kiến tạo cộng đồng an cư bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Theo kế hoạch, Kim Oanh Land dự kiến từ nay đến năm 2028 sẽ phát triển khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội, tập trung tại các tỉnh Đồng Nai và TP HCM. Điều này không chỉ góp phần giải quyết "cơn khát" nhà ở cho người lao động mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thể hiện khát vọng nhân sinh mà Kim Oanh Land đang theo đuổi suốt hơn 17 năm qua.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group và Kim Oanh Land, chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ xây nhà, mà xây dựng giấc mơ. Sau ba dự án đã động thổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào tháng 8 vừa qua, K-Home Cityview là lời hứa tiếp nối, tiếp tục lan tỏa chuẩn sống Singapore đến với hàng ngàn gia đình lao động đang làm việc tại khu vực phường Hố Nai và Biên Hòa. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và tỉnh Đồng Nai, chúng tôi cam kết sẽ cùng các đối tác dồn mọi nguồn lực xây dựng, bàn giao nhà đúng tiến độ, giúp người dân sớm an cư lạc nghiệp".

(Theo Người lao động)