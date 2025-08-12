XEM CLIP:

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Việt Trì có tổng diện tích 15ha; hơn 10 năm nay, công trình vẫn trong tình trạng thi công dang dở, có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt tại hạng mục sân vận động, nơi người dân địa phương thường gọi với cái tên quen thuộc - sân vận động Bảo Đà.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao Việt Trì hiện thuộc quản lý của UBND phường Việt Trì. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều khu vực của trung tâm Văn hoá - Thể thao Việt Trì vẫn là các bãi đất trống. Có 2 hạng mục đã được hình thành là sân tennis ngoài trời và sân vận động.

Trong đó, hạng mục sân vận động vẫn đang dở dang hơn 10 năm nay. 2 khu vực khán đài chỉ là những khối bê tông hoang lạnh, xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, nhiều vị trí lộ ra những cốt thép đã rỉ sét.

Các khán đài chỉ là những khối bê tông dang dở, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Đức Hoàng

Tương tự, khu vực dưới khán đài là những phòng bỏ hoang trở thành nơi phát triển của cỏ dại, với những mảng tường bong tróc, ẩm thấp, rêu phong bao phủ.

Đặc biệt, tại nhiều phòng bỏ hoang la liệt kim tiêm đã qua sử dụng vương vãi trên nền, xen kẽ rác thải, túi nilon khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Kim tiêm đã qua sử dụng vứt la liệt trong các phòng bỏ hoang dưới khán đài sân vận động Bảo Đà. Ảnh: Đức Hoàng

Theo người dân địa phương, khoảng 5 năm trước, nơi đây còn nhộn nhịp người ra vào với những trận bóng đá phủi ở 3 sân cỏ nhân tạo bên trong sân vận động và 4 sân phía bên ngoài. Tuy nhiên, sau đó không hiểu vì lí do gì, các sân cỏ nhân tạo bỗng nhiên bỏ không, dừng hoạt động.

Mặt sân cỏ nhân tạo trong sân vận động xuống cấp. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Dũng - người từng quản lý 2 sân bóng nhân tạo cho biết, trước đây đơn vị của ông ký hợp đồng với UBND TP Việt Trì để thuê mặt bằng, đầu tư sân cỏ nhân tạo và nhà hàng, nhưng từ năm 2019, do một số vướng mắc pháp lý nên 2 sân bóng và nhà hàng đã dừng hoạt động.

Bức tường phía dưới khán đài bong tróc, ẩm thấp, mọc rêu phủ kín. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV, ông Phan Bá Thọ - Chủ tịch UBND phường Việt Trì cho biết, trước đây, trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc quản lý của UBND TP Việt Trì (cũ), hiện tại đã được bàn giao cho UBND phường Việt Trì quản lý.

Theo ông Thọ, phường đã báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ để xin ý kiến các sở ngành liên quan về công trình trên. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ giao cho Ban quản lý Dự án tỉnh để tiếp tục có phương án quản lý, sử dụng.