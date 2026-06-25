Sản phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng “Ngựa gió chở ngọc Như ý” của Phật giáo Kim Cương Thừa và Dịch tự của Kinh Dịch, với sự cố vấn của các chuyên gia cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Ứng dụng Kiến trúc Phong thủy.

Kết hợp hai hệ biểu tượng trên một sản phẩm bạc

Theo đơn vị phát triển, sản phẩm được chế tác từ bạc nguyên chất có trọng lượng 1 lượng và lấy cảm hứng từ các biểu tượng cát tường xuất hiện trong kho tàng văn hóa phương Đông. Thông điệp mà sản phẩm hướng tới là bình an, nghị lực, sự hanh thông và những ước nguyện tốt đẹp trong cuộc sống sẽ nhanh chóng theo vó ngựa gió lan tỏa tới nơi nơi.

Điểm đặc biệt của đồng bạc nằm ở thiết kế hai mặt với hai lớp ý nghĩa văn hóa khác nhau. Một mặt thể hiện Linh phù - Bát quái dựa trên nền tảng Dịch lý Kinh Dịch. Mặt còn lại khắc họa hình tượng Ngựa gió chở ngọc Như ý, vốn là biểu tượng trong Phật giáo Kim Cương Thừa. Sự kết hợp này tạo nên một thiết kế mang màu sắc học thuật và văn hóa riêng biệt trên nền bạc 999.

Theo Viện Nghiên cứu Ứng dụng Kiến trúc Phong thủy, Kinh Dịch là một trong những hệ tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa phương Đông suốt nhiều thế kỷ.

Trong lịch sử Việt Nam, Kinh Dịch từng được đưa vào hệ thống giáo dục Nho học dưới các triều đại phong kiến. Trải qua nhiều thế hệ, các nguyên lý Âm Dương, Ngũ Hành và Bát quái đã hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa Á Đông.

Theo các tư liệu văn hóa Phật giáo, Ngựa gió (Lungta hay Phong mã) là sứ giả truyền tải lời cầu nguyện của con người. Trong khi đó, ngọc Như ý tượng trưng cho sự viên mãn và những điều tốt đẹp mà con người mong cầu. Ngựa gió chở ngọc Như ý là biểu tượng cho niềm tin những ước nguyện chân thành sẽ được nâng đỡ và lan tỏa.

Trong văn hóa Tây Tạng, Ngựa gió thường xuất hiện trên các lá cờ cầu nguyện được treo ở những nơi cao như đỉnh đèo, mái chùa hay bảo tháp. Người dân tin rằng những lời cầu nguyện được in trên cờ sẽ theo gió bay đi khắp muôn nơi, mang theo thông điệp về lòng từ bi, hòa bình, trí tuệ.

Theo đội ngũ thiết kế sản phẩm của Tập đoàn Phú Quý, Ngựa gió được thể hiện trong tư thế vận động vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, chở trên lưng bảo ngọc Như ý, mang theo thông điệp về sự hanh thông, thành tựu và khát vọng hướng tới những điều tốt đẹp.

Kết hợp giá trị của kim loại quý với yếu tố văn hóa

Nhiều năm qua, Phú Quý đã lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hoá, tín ngưỡng hoặc di sản văn hóa để tạo nên các dòng sản phẩm bằng kim loại quý phục vụ nhu cầu quà tặng, sưu tầm và lưu niệm của người dân.

Tiếp nối mạch nguồn này, “Ngựa gió chở ngọc Như ý” được Phú Quý định vị là một sản phẩm mang tính biểu tượng cao. Theo nhóm phát triển, việc lựa chọn bạc 999 làm chất liệu kết hợp với các biểu tượng văn hóa phương Đông nhằm tạo ra một vật phẩm vừa có giá trị vật chất, vừa mang ý nghĩa tinh thần đối với người sở hữu.

Đại diện nhóm phát triển cho biết, sản phẩm hướng đến những người yêu thích các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mong muốn gửi gắm lời chúc bình an, may mắn và hanh thông trong năm Bính Ngọ tới mọi người. Với ý nghĩa đó, sản phẩm được xem như một “đồng bạc may mắn 2026”, rất phù hợp làm quà tặng hoặc vật phẩm lưu niệm.

Theo kế hoạch của Tập đoàn Phú Quý, sản phẩm sớm ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Thiên Hương