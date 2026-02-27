Mỗi dịp ngày vía Thần Tài, thị trường vàng bạc, vật phẩm phong thủy lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không chỉ mua vàng lấy may, nhiều gia chủ còn chi tiền cho linh vật trấn trạch với quan niệm cầu tài lộc, giữ tiền và khởi đầu năm mới thuận lợi.

Đặc biệt, tại các căn hộ cao cấp, biệt thự và nhà phố kinh doanh, việc bài trí phong thủy trong ngày này được xem như một bước khởi động tài chính quan trọng.

Dưới đây là 6 vật phẩm phong thủy được nhiều người lựa chọn trưng bày trong ngày vía Thần Tài nhằm cầu tài lộc.

Tỳ hưu - ‘két sắt phong thủy’ giữ tiền trong nhà

Trong truyền thuyết Á Đông, Tỳ hưu là linh thú chuyên ăn vàng bạc châu báu nhưng không có hậu môn, tượng trưng cho việc tiền vào mà không thất thoát. Hình tượng phổ biến nhất là tỳ hưu ngậm miệng, dáng ngồi canh giữ, được ví như “két sắt phong thủy”.

Tượng tỳ hưu phong thủy đặt tại phòng khách, được tin là giúp giữ tiền và thu hút tài lộc.

Giới môi giới địa ốc thường đặt cặp tỳ hưu tại phòng khách hoặc quầy lễ tân, với quan niệm giữ dòng tiền ổn định, hạn chế thất thoát hợp đồng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy, tỳ hưu nên đặt hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ lớn để “đón tài”, tránh quay vào phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh.

Hồ lô gom khí, giữ sức khỏe cho gia chủ

Hồ lô phong thủy vốn là loại quả có hình dáng đặc biệt, trong phong thủy tượng trưng cho sự thu nạp khí tốt và hóa giải tà khí.

Hồ lô phong thủy bằng đồng treo trong nhà nhằm thu nạp sinh khí và hóa giải năng lượng xấu.

Với những căn hộ nằm gần giao lộ lớn, bệnh viện hoặc khu công trình, nhiều gia chủ treo hồ lô đồng hoặc gỗ ở ban công, hành lang để “hút bệnh khí”.

Ngoài yếu tố tài lộc, hồ lô còn hàm ý sinh sôi, gia đình đông vui, khỏe mạnh, đây là điều mà nhiều chủ biệt thự xem là nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài.

Voi phong thủy ‘hút nước, hút tiền’

Trong quan niệm phong thủy, Thủy được xem là yếu tố đại diện cho tài lộc. Voi phong thủy được tin là loài có khả năng hút nước bằng vòi, nên mang hàm ý “hút tiền”. Đặt tượng voi hướng ra cửa chính hoặc gần két sắt được cho là giúp tài chính bền vững.

Voi phong thủy đặt gần cửa chính với ý nghĩa "hút nước - hút tiền", ổn định tài vận.

Một số chủ showroom còn bày cặp voi đá trước cửa như một cách tăng tính uy nghi và ổn định dòng khách. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý voi không nên đặt quay lưng ra cửa chính, tránh biểu tượng tài khí “đi ngược”.

Thiềm thừ (cóc ba chân) - biểu tượng ‘nhả vàng’

Thiềm thừ, hay còn gọi là cóc ba chân, thường được tạo hình ngồi trên đống tiền, miệng ngậm đồng xu. Từ lâu trong dân gian đã lưu truyền câu “cóc vàng vào nhà, tiền tài theo sau”.

Thiềm thừ (cóc ba chân) ngậm tiền xu là linh vật quen thuộc tại các cửa hàng, văn phòng kinh doanh.

Khác với tỳ hưu thường hướng ra ngoài, thiềm thừ thường được đặt quay vào trong nhà, tượng trưng cho việc “nhả tiền vào nhà”. Đây là vật phẩm phổ biến tại các sàn giao dịch, văn phòng môi giới hoặc cửa hàng kinh doanh bất động sản.

Kỳ lân trấn trạch, hóa giải sát khí

Kỳ lân là linh thú biểu tượng của sự nhân từ, thái bình và cát tường. Trong kiến trúc biệt thự, nhà phố mặt tiền, kỳ lân đá thường được đặt hai bên cổng chính nhằm tăng thế vững chãi và bảo hộ gia trạch.

Kỳ lân đá trấn giữ trước cổng biệt thự, biểu tượng của sự bảo hộ và cát tường.

Giới phong thủy cho rằng kỳ lân có thể hóa giải “xung sát” từ đường đâm thẳng vào nhà, hoặc công trình đối diện có hình dáng sắc nhọn.

Cây tài lộc sinh sôi dòng tiền

Không chỉ linh thú, các vật phẩm mô phỏng cây tài lộc cũng được ưa chuộng. Hình ảnh cây có gắn đồng xu, thỏi vàng mang thông điệp “tiền mọc trên cây”, sinh sôi vô hạn.

Cây tài lộc trang trí trong căn hộ cao cấp, mang thông điệp tiền bạc sinh sôi.

Trong các căn hộ hiện đại, cây tài lộc thường được đặt ở góc Đông Nam, khu vực được xem là cung Tài Bạch theo phong thủy Bát Trạch.

Các chuyên gia phong thủy nhấn mạnh: linh vật chỉ phát huy ý nghĩa khi đặt đúng phương vị và phù hợp tổng thể không gian. Những vật phẩm có chức năng hóa sát càng cần tính toán kỹ về hướng, ánh sáng, tương quan với cửa chính và phòng ngủ.

Tuy nhiên, phong thủy chủ yếu mang tính quan niệm. Việc bài trí linh vật nên được xem là yếu tố tinh thần, không thay thế cho quản lý tài chính và chiến lược kinh doanh thực tế.

Theo Baidu