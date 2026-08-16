Khác với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (TNDS) mà mọi chủ xe đều phải có để bồi thường cho bên thứ ba khi gây tai nạn, bảo hiểm 2 chiều (bảo hiểm vật chất xe) là loại hình bảo hiểm tự nguyện, tập trung vào việc bảo vệ chính chiếc xe của bạn. Khi xe gặp sự cố như va chạm, lật đổ, cháy nổ, mất cắp, hay hư hỏng do thiên tai (lũ lụt, bão), công ty bảo hiểm sẽ chi trả chi phí sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo đúng điều khoản hợp đồng.

Những yếu tố cần cân nhắc khi mua bảo hiểm 2 chiều

1. Phạm vi bảo hiểm (Quyền lợi bảo hiểm)

Đây là yếu tố quan trọng nhất, quyết định những rủi ro nào sẽ được công ty bảo hiểm chi trả. Các quyền lợi cơ bản thường bao gồm:

- Va chạm, lật đổ, chìm, rơi: Hư hỏng do tai nạn giao thông.

- Cháy, nổ: Thiệt hại do hỏa hoạn hoặc nổ.

- Mất cắp, mất cắp toàn bộ xe: Nếu xe bị mất không tìm thấy.

- Thiên tai: Hư hỏng do bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, sạt lở.

Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc mua thêm các điều khoản bổ sung (điều khoản mở rộng) như:

- Bảo hiểm thủy kích (ngập nước): Rất quan trọng ở các thành phố lớn thường xuyên ngập lụt.

- Bảo hiểm mất cắp bộ phận: Chi trả khi xe bị mất gương, logo, bánh xe...

- Bảo hiểm lựa chọn gara sửa chữa: Cho phép bạn chọn gara chính hãng hoặc gara quen thuộc thay vì gara do công ty bảo hiểm chỉ định.

- Bảo hiểm không khấu hao phụ tùng thay thế: Khi thay thế phụ tùng mới, công ty bảo hiểm sẽ chi trả 100% giá trị phụ tùng mới mà không tính khấu hao theo thời gian sử dụng của xe.

2. Mức khấu trừ (Mức miễn thường)

Mức khấu trừ là số tiền mà chủ xe phải tự chi trả cho mỗi lần xảy ra sự cố, trước khi công ty bảo hiểm bắt đầu bồi thường.

Ví dụ, nếu mức khấu trừ là 500.000 VNĐ và chi phí sửa chữa là 5.000.000 VNĐ, bạn sẽ trả 500.000 VNĐ và công ty bảo hiểm trả 4.500.000 VNĐ. Mức khấu trừ càng cao thì phí bảo hiểm ban đầu càng thấp và ngược lại.

Hãy cân nhắc khả năng tài chính và tần suất gặp rủi ro của bạn để chọn mức khấu trừ phù hợp.

3. Giới hạn trách nhiệm và Giá trị bảo hiểm

- Giá trị bảo hiểm: Là giá trị thực tế của chiếc xe tại thời điểm mua bảo hiểm, hoặc giá trị thỏa thuận giữa chủ xe và công ty bảo hiểm. Đây là cơ sở để tính toán mức bồi thường tối đa.

- Giới hạn trách nhiệm: Là số tiền tối đa mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho một sự cố hoặc trong suốt thời hạn hợp đồng. Đảm bảo giới hạn này đủ để chi trả cho những thiệt hại lớn nhất có thể xảy ra với xe của bạn.

4. Uy tín và chất lượng dịch vụ của công ty bảo hiểm

Một công ty bảo hiểm uy tín sẽ có quy trình bồi thường minh bạch, nhanh chóng và đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp. Hãy tìm hiểu về:

- Thời gian xử lý yêu cầu bồi thường: Có nhanh chóng không?

- Chất lượng dịch vụ khách hàng: Có tận tình, dễ liên lạc không?

- Mạng lưới gara liên kết: Có rộng khắp và chất lượng không?

- Đánh giá từ khách hàng cũ: Tham khảo các diễn đàn, hội nhóm ô tô để có cái nhìn khách quan.

5. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm là số tiền bạn phải trả để mua gói bảo hiểm. Phí này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: giá trị xe, loại xe, năm sản xuất, lịch sử tai nạn của chủ xe, phạm vi bảo hiểm, mức khấu trừ và các điều khoản bổ sung. Đừng chỉ nhìn vào mức phí thấp nhất mà bỏ qua các yếu tố quan trọng khác.