Theo Cục Chống gian lận bảo hiểm Anh (IFB), những vụ va chạm được dàn dựng vẫn là một trong những hình thức gian lận bảo hiểm xe cơ giới phổ biến nhất. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng chủ động tạo ra va chạm rồi khai báo sai sự thật để nhận tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm.

Một trong những thủ đoạn mới được ghi nhận là "bẫy vòng xuyến". Các đối tượng cố tình chuyển làn sai quy định hoặc đi vào làn không phù hợp tại những vòng xuyến đông phương tiện nhằm tạo va chạm với xe khác. Sau khi xảy ra tai nạn, chúng tìm cách quy trách nhiệm cho nạn nhân để thực hiện các yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Theo IFB, hình thức này xuất hiện nhiều tại khu vực Dagenham, phía đông London.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn ghi nhận thủ đoạn được gọi là "flash for cash" (Chiêu nháy đèn nhường đường giả để dàn dựng va chạm). Đối tượng ra hiệu hoặc nháy đèn cho xe khác nhập làn hoặc rẽ sang đường, sau đó bất ngờ tăng tốc hoặc cố tình va chạm. Trong nhiều tình huống, người điều khiển phương tiện bị đánh lừa bởi tín hiệu nhường đường nên khó chứng minh mình không có lỗi.

Những chiêu dàn dựng tai nạn mới để trục lợi bảo hiểm, tài xế dễ sập bẫy.

Một hình thức khác đang gia tăng tại khu vực London và các vùng lân cận là việc người điều khiển xe máy hoặc xe gắn máy cố tình lao vào đầu ô tô ở tốc độ thấp rồi đổ lỗi cho tài xế. Sau va chạm, các đối tượng thường yêu cầu cung cấp thông tin bảo hiểm, giấy phép lái xe hoặc giấy tờ cá nhân với lý do phục vụ quá trình bồi thường. Dữ liệu này sau đó có thể bị sử dụng cho các hành vi gian lận khác hoặc đánh cắp danh tính.

Theo IFB, một số đối tượng còn vô hiệu hóa đèn phanh để phương tiện phía sau khó nhận biết việc giảm tốc đột ngột. Những trường hợp khác lại khai khống mức độ hư hỏng của xe, phóng đại thương tích hoặc bổ sung thêm "hành khách ma" nhằm tăng số tiền yêu cầu bồi thường.

Báo cáo mới nhất cho thấy IFB đã nhận hơn 9.400 tin báo về các hành vi gian lận bảo hiểm trong năm 2025, mức cao nhất từ trước tới nay. Sau khi phân tích khoảng 3,3 triệu hồ sơ yêu cầu bồi thường, cơ quan này xác định Dagenham, Birmingham và khu vực trung tâm London là những điểm nóng về gian lận bảo hiểm xe cơ giới tại Anh.

Không chỉ gây thiệt hại cho các công ty bảo hiểm, các vụ dàn dựng tai nạn còn làm gia tăng chi phí bảo hiểm đối với những khách hàng trung thực. Theo Hiệp hội Các công ty bảo hiểm Anh (ABI), số vụ yêu cầu bồi thường gian lận bị phát hiện trong năm 2025 tăng 12% so với năm trước.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt tại các nút giao đông đúc và vòng xuyến. Trong trường hợp xảy ra va chạm đáng ngờ, người điều khiển phương tiện cần ghi lại hình ảnh hiện trường, thông tin nhân chứng, dữ liệu từ camera hành trình và chỉ cung cấp những thông tin theo quy định pháp luật. Việc giao giấy phép lái xe hoặc các giấy tờ cá nhân cho người lạ chụp ảnh có thể tạo điều kiện cho các hành vi đánh cắp danh tính và gian lận tài chính.

Theo Dailymail

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