Vẫn chưa có “kinh tế đêm đúng nghĩa”

Từ đề án phát triển kinh tế đêm của Thành phố ban hành năm 2020, nhiều năm qua, Đà Nẵng chú trọng đẩy mạnh đầu tư vào kinh tế đêm nhằm tạo diện mạo mới và gia tăng sức hút đối với du khách. Hàng loạt điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch ban đêm được đầu tư vận hành, giúp đa dạng hóa lựa chọn, tăng thời gian lưu trú của khách và doanh thu từ hoạt động du lịch đêm.

Kinh tế đêm Đà Nẵng chưa phát triển xứng tầm. Ảnh minh họa: Phố đi bộ Bạch Đằng

Nhiều chợ đêm, show diễn nghệ thuật, tour du ngoạn sông Hàn, chương trình nhạc nước tại Quảng trường 2/9, Cầu Rồng phun lửa - phun nước... được triển khai, thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi. Đặc biệt, khu du lịch nổi tiếng miền Trung Sun World Ba Na Hills với sản phẩm Ba Na By Night hấp dẫn và độc đáo đã tạo được dấu ấn riêng đối với du khách.

Combo Ba Na By Night đã tạo được dấu ấn riêng với du khách

Dù được đầu tư xây dựng nhiều sản phẩm dịch vụ, hệ sinh thái du lịch về đêm của Đà Nẵng vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng của một trung tâm du lịch lớn bậc nhất cả nước. Thành phố bên sông Hàn vẫn thiếu các tổ hợp quy mô, nơi cung cấp chuỗi các trải nghiệm du lịch về đêm đẳng cấp được thiết kế bài bản và đồng bộ cho du khách.

Bên cạnh đó, dù lượng khách và doanh thu từ du lịch của Đà Nẵng tăng trưởng hàng năm, nhưng vẫn chưa thể khai thác được dư địa lớn từ các dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm. Bàn về vấn đề này, PGS.TS Phạm Trung Lương - Thành viên Tổ chuyên gia tư vấn du lịch quốc gia cho rằng, Việt Nam vẫn chưa có “kinh tế đêm” đúng theo bản chất, bởi ta đang thiếu một khu phức hợp mà bao gồm ít nhất là 3 loại dịch vụ gồm: Vui chơi giải trí, Ẩm thực, Mua sắm. “Chúng ta có khách, nhưng khách không có nhiều chỗ để tiêu. Theo số liệu mà tôi có được, chi tiêu trung bình hiện nay của khách khi đến Đà Nẵng chỉ khoảng 80 USD/ngày, trong khi ở Tokyo là khoảng 200 USD, Singapore khoảng 180 USD, còn Kuala Lumpur hay Bangkok cũng xấp xỉ 170 USD”, ông nói.

Da Nang Downtown - giấc mơ “kỳ tích” như Marina Bay Sands, Singapore

Đầu những năm 2000, Singapore đứng trước nguy cơ mất vị thế khi thị phần du lịch châu Á giảm mạnh. Quyết định táo bạo đầu tư gần 6 tỷ USD vào Marina Bay Sands (MBS) đã thay đổi cục diện của Quốc đảo Sư tử.

Phối cảnh minh họa “siêu” quần thể Da Nang Downtown

Chỉ sau 2 năm hoạt động, MBS gần như hoàn vốn, đón hơn 500 triệu lượt khách và mang về EBITDA hơn 2 tỷ USD/năm, đóng góp khoảng 1% GDP cho nước này. Khu tổ hợp hiện sử dụng hơn 11.800 lao động trực tiếp và mang lại hàng chục nghìn việc làm gián tiếp trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận hành du lịch. Từ một vùng vịnh yên ả, MBS nay trở thành trung tâm du lịch, giải trí cao cấp bậc nhất châu Á.

Không chỉ đem lại những tác động mạnh mẽ đến kinh tế của đảo quốc sư tử, MBS còn giúp gia tăng nhận diện của Singapore trên bản đồ thế giới. Tòa nhà hình con thuyền của MBS đã trở thành hình ảnh xuất hiện trên mọi ấn phẩm quảng bá du lịch của Singapore.

Trở lại với Đà Nẵng, siêu dự án Da Nang Downtown có vốn đầu tư 80 ngàn tỷ đồng với điểm nhấn là tòa nhà 69 tầng lấy cảm hứng thiết kế từ “tà áo dài” truyền thống của Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích không thua kém gì MSB của Singapore, kiến tạo biểu tượng mới, đồng thời giúp tháo gỡ bài toán khó “kinh tế đêm” của Đà Nẵng.

Tòa nhà 69 tầng lấy cảm hứng thiết kế từ tà áo dài Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một công trình biểu tượng mới tại Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh

Nằm tại vị trí trung tâm, chỉ cách sân bay quốc tế 2,8 km, Da Nang Downtown được quy hoạch như một “đô thị giải trí” hiện đại, tương tự MBS nhưng mang hơi thở riêng của Đà Nẵng. Ngoài tòa tháp biểu tượng cao nhất miền Trung, siêu dự án còn có chuỗi hạng mục đẳng cấp phục vụ các hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm đẳng cấp cả ngày lẫn đêm, với khu công viên văn hóa – vui chơi giải trí, phố thương mại ven sông, nhà hát 4.000 chỗ ngồi, khu lễ hội nghệ thuật ánh sáng, các khu căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, khu hội nghị và sự kiện, đài quan sát…

Đặc biệt, với vị thế “trung tâm của trung tâm” Đà Nẵng, Da Nang Downtown còn là mắt xích quan trọng trong hai dự án trọng điểm của Đà Nẵng là “Dòng sông Ánh sáng” và “Du lịch đường thủy nội địa” trị giá gần 10.000 tỷ của thành phố, hứa hẹn tạo thành hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế, mang đến đa dạng trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Theo Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Da Nang Downtown khi hoàn thiện nâng cấp và vận hành đúng hướng, sẽ góp phần lấp khoảng trống về sản phẩm đêm mang tính biểu tượng.

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết, về kinh tế, dự án sẽ bổ sung một trung tâm giải trí - thương mại - văn hóa với các hạng mục dịch vụ như show biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng, triển lãm, mua sắm và vui chơi giải trí hoạt động cả ngày lẫn đêm. Về du lịch, đây có thể trở thành một điểm nhấn mới, giúp Đà Nẵng đa dạng hóa sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào các hoạt động ban ngày, đồng thời tạo sức cạnh tranh với những điểm đến khác trong khu vực.

Lệ Thanh