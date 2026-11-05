Theo báo cáo vừa công bố, cùng với Malaysia, Việt Nam là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với tốc độ 20%, quy mô dự kiến đạt 49 tỷ USD năm nay.

Theo báo cáo thường niên e-Conomy SEA 2026 từ Google, Temasek và Bain & Company, Việt Nam hiện là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, dự kiến chạm mốc 49 tỷ USD tổng giá trị hàng hoá (GMV) trong năm 2026 với mức tăng trưởng 20%.

Báo cáo đánh giá đà bứt phá được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hai chữ số ở 4 lĩnh vực cốt lõi: thương mại điện tử, du lịch trực tuyến, cho vay số và thanh toán số.

Báo cáo kinh tế số Việt Nam 2026. Nguồn: Google

Cụ thể, thương mại điện tử là động lực chính khi chiếm ⅔ tổng quy mô nền kinh tế số. Lĩnh vực này tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 32 tỷ USD trong năm 2026 và dự kiến chạm mốc 61 tỷ USD vào năm 2030.

Các nền tảng tích hợp AI để tối ưu hóa khả năng tiếp cận và nâng cao tỷ lệ chốt đơn của người tiêu dùng, đồng thời tinh gọn quy trình vận hành cho người bán thông qua các công cụ chuyên biệt như tự động hóa khâu đăng tải sản phẩm.

Du lịch trực tuyến ghi nhận mức tăng 15%, đạt 5 tỷ USD GMV. Các nền tảng AI tạo sinh chuyên biệt vượt qua mạng xã hội để trở thành lựa chọn phổ biến thứ hai khi người dùng bắt đầu lên kế hoạch du lịch, phản ánh vai trò ngày càng lớn của AI trong việc khám phá điểm đến và thiết kế lịch trình chuyến đi.

Truyền thông trực tuyến và gọi xe công nghệ, giao đồ ăn cùng ghi nhận mức tăng 17%, lần lượt đạt GMV 7 tỷ USD và 6 tỷ USD.

Về tài chính số, cho vay số tăng vọt 34%, chạm mốc 14 tỷ USD dư nợ, là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế số Việt Nam lẫn Đông Nam Á. Thanh toán số tăng lên 197 tỷ USD tổng giá trị giao dịch, hướng tới mốc 302 tỷ USD năm 2030. Giao dịch không tiền mặt đầu năm 2026 tăng 38%.

Báo cáo cũng chỉ ra Việt Nam là thị trường có mức độ gắn kết AI cao nhất Đông Nam Á, với 45 triệu người dùng GenAI, chiếm 65% lực lượng lao động, tạo ra 31 tỷ lượt truy vấn AI mỗi năm.

Cứ 5 người dùng thì có 2 người sử dụng AI mỗi ngày và trung bình dùng ít nhất 5 công cụ khác nhau. 44% hành trình tiêu dùng hiện nay bắt đầu từ AI, trong khi ⅘ người dùng sẵn sàng ủy thác việc mua sắm cho các tác nhân AI.

Nhận xét về đà tăng trưởng của kinh tế số Việt Nam, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho sự nhạy bén của người Việt trước các xu hướng công nghệ.

“Chúng ta đang chứng kiến một thị trường có vị thế độc nhất để biến AI thường nhật thành đòn bẩy kinh tế mang tính bước ngoặt”, lãnh đạo Google Việt Nam nhận định.

Trong khi đó, ông Andrea Campagnoli, Đối tác Điều hành tại Bain & Company Việt Nam nhấn mạnh thước đo thành công thực sự đang dịch chuyển từ việc áp dụng công nghệ đơn thuần sang khả năng mang lại hiệu quả kinh doanh thực tiễn.

“Những doanh nghiệp biết tái định hình quy trình làm việc xoay quanh AI, thay vì chỉ tích hợp máy móc, sẽ biến đà tăng trưởng này thành lợi thế cạnh tranh bền vững”, ông chia sẻ.