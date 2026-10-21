Kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 368 tỷ USD vào cuối năm 2026, tăng 17% so với năm ngoái nhờ động lực chính từ AI, theo báo cáo công bố ngày 21/10.

Số liệu từ báo cáo e-Conomy SEA 2026 của Google, Temasek và Bain & Company cho thấy bức tranh kinh tế số khu vực tiếp tục duy trì khả năng chống chịu tốt trước các biến động kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Đây là năm thứ 11 báo cáo thường niên này được phát hành.

Trong cơ cấu ngành, thương mại điện tử vẫn giữ vai trò trụ cột với quy mô dự kiến chạm mốc 226 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2025. Lĩnh vực truyền thông trực tuyến ghi nhận tốc độ bứt phá nhanh nhất khi tăng 22%, đạt 44 tỷ USD.

Trong khi đó, du lịch trực tuyến ước đạt 59 tỷ USD (tăng 10%) và dịch vụ giao nhận thức ăn cùng gọi xe trực tuyến dự kiến đạt 40 tỷ USD (tăng 15%).

Báo cáo nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi căn bản tương tác giữa người tiêu dùng và nền tảng số. Tại 6 nền kinh tế lớn của khu vực, bao gồm Việt Nam, khoảng 243 triệu người, tương đương 58% lực lượng lao động, đã tiếp cận AI tạo sinh (GenAI) chỉ sau chưa đầy 3 năm.

Công nghệ này không chỉ hỗ trợ người bán nâng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thêm 10-15% mà còn trực tiếp tham gia vào các khâu tìm kiếm, so sánh sản phẩm và lên lịch trình du lịch của khách hàng.

Việt Nam đứng thứ hai về lượng người dùng GenAI hàng tuần và đứng đầu về lượng người dùng GenAI hàng ngày tại Đông Nam Á. Ảnh chụp màn hình

Động lực từ thị trường Việt Nam

Trong bức tranh chung của khu vực, Việt Nam nổi lên như điểm sáng nhờ nền tảng vĩ mô vững vàng và mức độ đón nhận công nghệ cao.

Đáng chú ý, hành vi sử dụng AI của người dùng Việt Nam mang tính chuyên sâu và phục vụ học tập rõ nét. Dù tỷ lệ thâm nhập GenAI đạt 57% lực lượng lao động, đứng thứ ba khu vực, Việt Nam lại xếp thứ hai khu vực về tỷ lệ người dùng mở các ứng dụng AI hàng tuần với 65%, chỉ đứng sau Singapore và đứng đầu về tỷ lệ người dùng hàng ngày (26%).

Trên nền tảng Google Gemini, Việt Nam đứng số một Đông Nam Á khi có tới 17% số lượng câu lệnh (prompts) tập trung vào học tập và trau dồi tri thức, trong đó nổi bật là toán học (5%) và lập trình (4%).

Hiện tại, 80-85% lưu lượng sử dụng AI tại Việt Nam đến từ nhóm người dùng cá nhân như sinh viên, nhân viên văn phòng và người làm việc tự do, tạo ra biên độ tăng trưởng rất lớn cho nhóm khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với thị trường tiêu dùng số, dòng vốn đầu tư vào hạ tầng công nghệ và dịch vụ mới tại Việt Nam cũng ghi nhận chuyển biến tích cực.

Lĩnh vực giao thông thông minh đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các đội xe điện (EV) nội địa, tạo thêm áp lực cạnh tranh cho các nền tảng gọi xe truyền thống như Grab.

Ở mảng trung tâm dữ liệu, dự án hợp tác trị giá 2 tỷ USD với công suất 200 MW tại TPHCM cùng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã tạo tiền đề quan trọng, giúp Việt Nam sẵn sàng đón nhận làn sóng điện toán đám mây và xử lý dữ liệu AI trong tương lai gần.