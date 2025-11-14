Thông tin được ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT chia sẻ tại Diễn đàn quốc tế Kinh tế tầm thấp Việt Nam 2025 tổ chức sáng 14/11 tại Hà Nội với chủ đề ‘Định hình tương lai nền Kinh tế Tầm thấp tại Việt Nam – Từ chính sách đến thực tiễn’.

Nền kinh tế tầm thấp bao gồm các hoạt động kinh tế diễn ra dưới độ cao 1.000m, có thể mở rộng đến dưới 5.000m tùy theo nhu cầu thực tế của từng quốc gia, tận dụng công nghệ bay có và không người lái, mạng thông minh tầm thấp để phát triển hạ tầng, sản xuất phương tiện bay, dịch vụ và bảo đảm an toàn bay.

Trước đó, tại sự kiện ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) ngày 10/10, các chuyên gia cho biết chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp được định giá khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035. Tại Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD.

Với các lợi thế về địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động, Việt Nam, đang đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, thông tin về nền kinh tế tầm thấp Việt Nam. Ảnh: BTC

Theo ông Vũ Anh Tú, kinh tế tầm thấp đang mở ra không gian tăng trưởng mới ngay trên bầu trời, không gian lâu nay chúng ta gần như bỏ trống. Ông dẫn các trường hợp sử dụng của thiết bị bay không người lái (UAV) trong các lĩnh vực như nông nghiệp, logistics trong thương mại điện tử, đô thị thông minh, an ninh quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn.

“Riêng Đồng bằng sông Cửu Long có 3.000 drone hoạt động trên 1,5 triệu ha; năm 2025 có thể đạt 6.000 drone trên cả nước. Thị trường UAV và robot nông nghiệp dự báo đạt 363,7 triệu USD vào 2030, tăng 4,76%/năm - đủ lớn để hình thành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ vận hành - bảo trì - đào tạo”, ông Tú thông tin.

Một ví dụ khác là UAV đã được sử dụng để giao hàng cứu trợ trong lũ lụt lịch sử ở TháI nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh; giao hàng tự động tại khu logistics Lạng Sơn để rút thời gian, giảm chi phí, vượt địa hình khó.

Đại diện FPT cho rằng kinh tế tầm thấp không còn là câu hỏi “có làm hay không”, mà làm thế nào để biến các mảnh ghép thành một bức tranh chiến lược quốc gia.

Trong khi đó, ông Võ Xuân Hoài – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) – nhấn mạnh nhiều nước đã xem hàng không vũ trụ và UAV là các ngành công nghệ chiến lược. Ông khẳng định UAV là ngách mà Việt Nam có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Ông cũng chia sẻ lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo cần tạo mọi điều kiện cho mạng lưới phát triển, bất kỳ doanh nghiệp nào có khó khăn gì đều có thể trao đổi, báo cáo và xin ý kiến để triển khai ngay.

Đồng quan điểm, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (AUVS VN) – cho rằng Việt Nam có đầy đủ lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp: vị trí địa lý và chính trị ổn định, tiềm năng làm chủ công nghệ lõi (phần mềm, AI và hệ thống UTM), năng lực sản xuất phần cứng và hệ sinh thái các ngành công nghiệp phụ trợ đã hoàn thiện.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (AUVS VN) - đề xuất các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tầm thấp Việt Nam. Ảnh: BTC

Để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tầm thấp, ông đưa ra một số đề xuất như xây dựng hành lang pháp lý, đầu tư phát triển các trung tâm R&D và khu công nghiệp LAE trong nước, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện và hợp tác quốc tế.

Tại diễn đàn, đã ghi nhận nhiều đề xuất chính sách trong việc xây dựng khung chính sách thử nghiệm (sandbox), phát triển hạ tầng quản lý không phận tầm thấp, đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV/UAM) phục vụ các lĩnh vực kinh tế – xã hội nhằm mở ra hướng đi mới của đất nước trong kỷ nguyên hàng không tầm thấp, tạo nền tảng để kết nối các nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại.

Việt Nam hướng đến xây dựng nền tảng công nghệ và nhân lực với 100.000 kỹ sư, doanh thu 2-3 tỷ USD vào năm 2030; đạt trên 10 tỷ USD, tạo 1 triệu việc làm năm 2035. Xa hơn, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ LAE của khu vực.

“Khi nói về tương lai, chúng ta hay nghĩ tới vũ trụ, sao Hỏa... Nhưng với Việt Nam, tầng tương lai gần nhất đang nằm ngay trong không phận tầm thấp. Nếu nắm bắt cơ hội này, chúng ta không chỉ tạo thêm một ngành kinh tế mới, mà còn khơi dậy trí tuệ và khát vọng của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam; mang lại những dịch vụ tốt hơn cho người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo; góp một tiếng nói mới của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới”, ông Vũ Anh Tú nói.