Mới đây Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) được thành lập, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Liên minh LAE được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa. Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới.

Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, startup và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm, trong đó ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT giữ vai trò Chủ tịch Liên minh, 2 phó chủ tịch là ông Don Lam - nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới UAV Việt Nam.

Việt Nam - với lợi thế địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động - đang đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, các đối tác đã ký kết, trao đổi nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác như giữa Liên minh Kinh tế tầm thấp và TPHCM; biên bản hợp tác giữa UBND TPHCM và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị – metro số 4; biên bản hợp tác giữa Hà Nội, Tập đoàn Sovico và UNESCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống... mở đầu cho giai đoạn hành động mới, nơi công – tư đồng hành vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel cho biết, Viettel đang phát triển thiết bị bay không người lái lưỡng dụng nhằm xây dựng hệ sinh thái kinh tế tầm thấp. Hệ sinh thái kinh tế tầm thấp sử dụng các thiết bị bay ở độ cao thấp, bao gồm drone không người lái và tiềm năng phát triển thiết bị có người lái, phục vụ cả kinh tế và quốc phòng.

Hiện trên thế giới cũng có nhiều quốc gia phát triển UAV cho hệ sinh thái kinh tế tầm thấp.

Tại Trung Quốc - quốc gia dẫn đầu toàn cầu về phát minh và ứng dụng drone/UAV, chiếm hơn 70% số bằng sáng chế drone toàn cầu và có hơn 50.000 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.

Shenzhen được xem là "thủ phủ drone" toàn cầu, với hơn 1.700 công ty, hơn 200 tuyến bay chuyên dụng trên cao, hoạt động giao hàng hơn 780.000 chuyến bay hàng hóa/năm, cung cấp dịch vụ logistics, giám sát, cứu hộ, nông nghiệp chính xác.

Các công ty như Meituan triển khai hàng chục tuyến giao hàng drone; EHang đã có chứng nhận loại eVTOL EH216‑S, tích hợp taxi bay trong tương lai gần. Hiện Trung Quốc đã thành lập Văn phòng Phát triển Kinh tế tầm thấp.

Tại Mỹ, Amazon Prime Air đã triển khai drone giao hàng trong thành phố. Còn Wing (Alphabet) mở rộng dịch vụ drone delivery ở Mỹ, Úc và Phần Lan. Zipline đang hoạt động tại hơn 25 quốc gia, giao thuốc khẩn cấp, vaccine…

Tại Nhật Bản, SkyDrive Inc đã thực hiện thành công chuyến bay eVTOL có người lái đầu tiên từ năm 2020; hợp tác với Toyota, Panasonic, Suzuki để phát triển hệ sinh thái eVTOL phục vụ vận tải đô thị.

Còn tại Hàn Quốc, tận dụng lợi thế công nghệ 5G, electronics và hạ tầng viễn thông để phát triển drone trong qui hoạch đô thị và logistics.