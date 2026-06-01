Sản xuất và phân phối xe thương mại điện thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam

Trong khi thị trường xe điện Việt Nam vẫn chủ yếu xoay quanh nhóm phương tiện cá nhân, một dư địa mới đang dần mở ra ở phân khúc xe thương mại phục vụ logistics và vận hành đô thị.

Mới đây, Kita Group và Chery Commercial Bozhou (Trung Quốc) đã ký kết thỏa thuận phân phối sản phẩm tại Việt Nam, tiếp nối các nội dung hợp tác nguyên tắc được hai bên triển khai trước đó. Theo thỏa thuận, Kita Group sẽ tham gia phân phối độc quyền một số dòng xe thương mại chạy điện của Chery tại thị trường Việt Nam.

Các mẫu xe thương mại chạy điện dự kiến được Kita Group lắp ráp và phân phối tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Trong giai đoạn đầu, hai bên dự kiến đưa ra thị trường dòng xe tải và xe van điện mini Paidi - nhóm sản phẩm được phát triển theo định hướng phục vụ logistics nội đô và vận tải chặng cuối. Với thiết kế nhỏ gọn, tải trọng dưới một tấn và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị, Paidi được kỳ vọng trở thành giải pháp thay thế cho nhiều dòng xe sử dụng động cơ đốt trong hiện nay.

Trong khi thị trường xe điện cá nhân đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh với sự tham gia của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, Kita Group lựa chọn hướng tiếp cận tập trung vào nhóm phương tiện phục vụ giao hàng nội đô, logistics chặng cuối và các mô hình dịch vụ lưu động, phân khúc được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh.

Đáng chú ý, các dòng xe được Chery Commercial Bozhou nghiên cứu và phát triển phù hợp với điều kiện vận hành thực tế cũng như đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam. Trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng chịu áp lực về giao thông và hạ tầng logistics, nhu cầu đối với những dòng xe thương mại cỡ nhỏ, linh hoạt và tối ưu chi phí vận hành đang dần trở nên rõ nét hơn.

Các dòng xe được nghiên cứu, phát triển phù hợp với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Nhóm khách hàng mục tiêu của sản phẩm này bao gồm: các doanh nghiệp logistics, công ty chuyển phát, chuỗi bán lẻ, cửa hàng tiện lợi và các mô hình cung cấp dịch vụ lưu động. Ngoài vận chuyển hàng hóa, sản phẩm cũng có thể được phát triển thành những dòng xe chuyên dùng như xe cứu hỏa mini, xe vệ sinh môi trường hoặc phương tiện phục vụ vận hành trong các khu công nghiệp và khu dân cư.

Ông Phạm Nguyên Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng - thuộc hệ sinh thái Kita Group cho biết: “Việc tham gia sản xuất và phân phối độc quyền một số dòng xe thương mại chạy điện của Chery tại Việt Nam không đơn thuần là hợp tác phân phối sản phẩm mà là bước đi hướng tới xây dựng những giải pháp vận tải phù hợp hơn với nhu cầu vận hành thực tế của thị trường trong nước”.

“Chúng tôi cho rằng thị trường Việt Nam đang cần những dòng phương tiện thương mại điện được thiết kế theo điều kiện giao thông và nhu cầu logistics đặc thù của đô thị Việt Nam, thay vì chỉ đưa nguyên mẫu từ các thị trường khác vào sử dụng. Việc hợp tác với Chery Commercial Vehicle, cụ thể là Paidi Technology thuộc hệ sinh thái Chery Intelligent Technology, giúp Kita Group từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái vận hành đô thị xanh và hiện đại. Chúng tôi dự kiến phân phối sản phẩm ra thị trường vào khoảng nửa đầu năm 2027”, ông Hoàng chia sẻ.

Tham vọng xây dựng hệ sinh thái phục vụ đô thị hiện đại của Kita Group

Việc tham gia phân phối xe thương mại điện cho thấy hướng mở rộng ngày càng rõ của Kita Group sang các lĩnh vực gắn với vận hành đô thị hiện đại.

Trong vài năm gần đây, cùng với bất động sản, doanh nghiệp này liên tục mở rộng hiện diện sang nhiều lĩnh vực như: Thương mại điện tử, Năng lượng tái tạo và Y tế. Điểm chung của các lĩnh vực này đều gắn trực tiếp với nhu cầu vận hành và đời sống của đô thị.

Xu hướng này cũng phản ánh sự dịch chuyển của nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản đô thị hiện nay khi không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà ở hay hạ tầng mà từng bước tham gia sâu hơn vào toàn bộ hệ sinh thái phục vụ cư dân và vận hành đô thị.

Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhu cầu giao nhận hàng hóa, logistics nội đô và vận tải xanh được dự báo sẽ còn mở rộng trong những năm tới, điều đó mở ra dư địa cho các dòng xe thương mại điện, phân khúc được xem sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái đô thị hiện đại.

Việc tham gia sản xuất và phân phối xe thương mại điện vì thế không đơn thuần là câu chuyện mở rộng ngành nghề. Ở góc độ rộng hơn, đây được xem là bước đi cho thấy cách Kita Group tiếp cận thị trường theo hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi vận hành đô thị: từ nơi ở, dịch vụ, năng lượng cho tới giao thông và logistics.

(Nguồn: Kita Group)