Nghiên cứu công bố vào tháng 12/2025 về thị trường xe điện, do công ty kinh doanh xe B2B eCarsTrade thực hiện, phân tích hơn 20 mẫu EV sắp ra mắt, dựa trên lượng tìm kiếm thông tin hằng tháng liên quan đến giá bán, tầm hoạt động và thời điểm mở bán. Mỗi mẫu xe được chấm điểm theo tổng số lượt quan tâm trên toàn cầu. Xu hướng xe điện gầm cao tiếp tục chiếm ưu thế.

Dưới đây là 5 mẫu nhận được sự quan tâm tìm kiếm thông tin nhiều nhất:

1. Porsche Cayenne Electric

Đứng đầu bảng xếp hạng là Porsche Cayenne Electric 2026, với khoảng 911.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng. Mẫu SUV hạng sang hiệu năng cao này thu hút sự chú ý lớn dù có giá khởi điểm lên tới 111.350 USD.

Giới chuyên môn cho rằng sức hút của Cayenne Electric đến từ phiên bản Turbo, dự kiến đạt công suất 1.139 mã lực trở thành mẫu Porsche thương mại mạnh nhất từng được sản xuất.

2. MG Cyberster

Ở vị trí thứ hai là MG Cyberster 2026, với hơn 800.000 lượt quan tâm mỗi tháng. Xe có giá khởi điểm khoảng 73.000 USD, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện hiệu năng cao khác, đồng thời mang lại trải nghiệm mui trần. Tầm giá này ở các thương hiệu khác thường chỉ là các mẫu sedan mui kín.

MG Cyberster.

3. Audi Q6 e-tron

Xếp thứ ba là Audi Q6 e-tron 2026, với khoảng 793.000 người đang chờ đợi ngày ra mắt. Mẫu SUV hạng trung này dùng chung nền tảng với Porsche Macan Electric, sở hữu khả năng sạc nhanh và công nghệ pin tương đương. Giá khởi điểm của xe vào khoảng 63.800 USD, cùng khoang nội thất tích hợp loạt công nghệ mới nhất của Audi.

Ảnh: Audi.

4. Volkswagen ID.7

Ở vị trí tiếp theo là Volkswagen ID.7, mẫu sedan điện được xem như phiên bản thay thế Passat. Hơn 700.000 người đang cân nhắc mẫu xe này mỗi tháng. Với giá khởi điểm khoảng 50.000 USD, ID.7 hướng đến khách hàng doanh nghiệp, đội xe công vụ hoặc người dùng cần khả năng di chuyển đường dài với chi phí hợp lý.

Volkswagen ID.7

5. Hyundai Ioniq 9

Khép lại top 5 là Hyundai Ioniq 9, với khoảng 665.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng. Mẫu SUV điện 3 hàng ghế này có thể chở 7 người, tầm hoạt động khoảng 300 dặm (hơn 480 km) và giá từ 60.600 USD. Ioniq 9 được định vị là lựa chọn gia đình cao cấp, tương đương Hyundai Palisade nhưng thuần điện.

Hyundai Ioniq 9.

Theo Motorbiscuit

