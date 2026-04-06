Từ định hướng lấy quản trị làm nền tảng, vận hành làm trụ cột và uy tín làm giá trị xuyên suốt, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn KLC (KLC Group) đã từng bước mở rộng hiện diện trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: tài chính, thủy hải sản, bất động sản, hạ tầng - năng lượng, truyền thông - giải trí, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Sự phát triển này không đi theo hướng dàn trải, mà được tổ chức theo cấu trúc hệ sinh thái có định hướng rõ ràng, trong đó mỗi lĩnh vực giữ một vai trò riêng nhưng cùng đóng góp vào năng lực vận hành đồng bộ và tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Ban Lãnh đạo KLC Group và Star Group trao đổi định hướng phát triển giai đoạn mới

Định hình các trụ cột phát triển chiến lược

Trong cấu trúc phát triển hiện tại, thủy hải sản được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Thông qua KLC Seafood, doanh nghiệp tập trung xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ vùng nuôi, thu mua, chế biến đến xuất khẩu, hướng đến các thị trường quốc tế trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần gia tăng giá trị của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Vùng nuôi của KLC Seafood được kiểm soát chặt chẽ, tạo nền tảng cho chất lượng sản phẩm và năng lực xuất khẩu

Ở lĩnh vực bất động sản, KLC Group đang từng bước tái cấu trúc với định hướng phát triển dài hạn. Từ nền tảng Stareal, KLC Group định hướng phát triển thành Star Group - tổng công ty đa ngành tích hợp, mở rộng lĩnh vực bất động sản dân cư, bất động sản khu công nghiệp và hạ tầng năng lượng. Trong đó, dự án trạm sạc điện K-Charge được xem là bước đi đón đầu xu hướng chuyển đổi năng lượng, góp phần hình thành hạ tầng phục vụ giao thông xanh và phát triển bền vững.

Trạm sạc điện K-Charge - bước đi trong chiến lược năng lượng của Star Group

Bên cạnh hai trụ cột trên, lĩnh vực truyền thông - giải trí cũng đang trở thành một hướng phát triển mới của KLC Group. Doanh nghiệp không chỉ đảm nhiệm vai trò triển khai truyền thông thương hiệu cho hệ sinh thái mà còn mở rộng sang lĩnh vực giải trí.

Trong năm 2026, KLC Group tham gia đầu tư và hợp tác sản xuất hai dự án điện ảnh gồm “Quý tử vượt giàu” do KLC Media hợp tác sản xuất cùng CJ Entertainment, và dự án phim kinh dị “Ma xó - Cô hồn ngạ quỷ”. Hai dự án sẽ được ra mắt trong năm 2026. Đồng thời, series web drama “Chạm khéo vào giấc mơ” cũng đang được triển khai, hướng tới khai thác những câu chuyện đời sống mang tính nhân văn.

Hậu trường phim “Quý tử vượt giàu” dự án đầu tư và hợp tác sản xuất giữa CJ Entertainment và KLC Media

Hướng tới mô hình hệ sinh thái vận hành đồng bộ

Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Đặng Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành KLC Group cho biết, việc xây dựng hệ sinh thái đa ngành không chỉ dừng lại ở việc mở rộng lĩnh vực, mà tập trung vào khả năng vận hành đồng bộ và tạo ra giá trị cộng hưởng giữa các đơn vị.

“Chúng tôi không phát triển theo hướng phân mảnh, mà hướng tới một hệ sinh thái có sự liên kết chặt chẽ, trong đó mỗi lĩnh vực giữ vai trò riêng nhưng cùng đóng góp vào hiệu quả chung. Nền tảng của KLC Group được hình thành từ sự tích lũy có chọn lọc, với ưu tiên cho tính bền vững và khả năng vận hành dài hạn”, bà Giang chia sẻ.

Theo bà Giang, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, yếu tố quản trị, công nghệ và năng lực kết nối giữa các lĩnh vực sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng thích ứng.

Bà Đặng Thị Hương Giang (chính giữa) chủ trì buổi họp cùng các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái KLC Group

Định hướng phát triển giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, KLC Group xác định đây là thời điểm chuyển sang giai đoạn phát triển có định hướng rõ ràng, tập trung vào các trụ cột chiến lược và đầu tư chiều sâu.

Song song với việc mở rộng quy mô, KLC Group chú trọng chuẩn hóa quản trị, nâng cao vai trò kết nối trong hệ sinh thái. Đồng thời, yếu tố phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được xác định là nền tảng xuyên suốt trong chiến lược dài hạn.

Với định hướng đó, KLC Group theo đuổi thông điệp: “Dẫn dắt hệ sinh thái đa ngành bền vững, trách nhiệm cộng đồng, cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”.

(Nguồn: KLC Group)