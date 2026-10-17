Tại APEA 2026, KN Holdings được vinh danh Corporate Excellence Award - Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á, giải thưởng ghi nhận năng lực kinh doanh và định hướng phát triển bền vững.

Với chủ đề “Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai”, APEA 2026 đề cao những doanh nghiệp không chỉ ghi dấu bằng thành tựu kinh doanh, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn, năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo và những đóng góp dài hạn cho nền kinh tế.

Đối với KN Holdings, tinh thần “kiến tạo di sản” được thể hiện qua cách lựa chọn lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án và tạo dựng giá trị qua thời gian. Trên nền tảng hệ sinh thái đa ngành gồm bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics, KN Holdings hướng đến kết nối các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp vào sự phát triển của các địa phương.

Phát triển hệ sinh thái đa ngành, hướng đến giá trị dài hạn

Trong bối cảnh kinh tế chuyển dịch theo hướng xanh hóa, số hóa và hội nhập sâu rộng, KN Holdings phát triển hệ sinh thái đa ngành theo định hướng khai thác hiệu quả nguồn lực, tăng cường tính bổ trợ giữa các lĩnh vực và tạo lập giá trị dài hạn.

Trong lĩnh vực bất động sản, KN Holdings là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong hợp tác với đối tác quốc tế CapitaLand (Singapore), Maeda (Nhật Bản), phát triển nhiều dự án tại TP.HCM, tiêu biểu như The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suites và Define.

Từ kinh nghiệm triển khai nhiều dự án, KN Holdings tiếp tục đầu tư và phát triển CaraWorld Cam Ranh với quy mô gần 800 ha. Dự án đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận là đại đô thị biển đầu tiên liền kề sân bay và cảng biển quốc tế. CaraWorld sở hữu hệ sinh thái đô thị, nghỉ dưỡng và giải trí đồng bộ, nổi bật với sân golf KN Golf Links, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Cam Ranh, CaraBeach Retreat cùng các phân khu đô thị bàn giao chất lượng đến khách hàng.

CaraWorld Cam Ranh - dự án bất động sản tiêu biểu của KN Holdings được vinh danh Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam tháng 6 vừa qua.

Bên cạnh cụm resort - khách sạn nghỉ dưỡng mang chuẩn mực quốc tế, lĩnh vực dịch vụ còn ghi dấu với Long Thanh Golf Club 36 hố có quy mô khoảng 118 ha và KN Golf Links Cam Ranh 27 hố rộng khoảng 90 ha.

KN Golf Links Cam Ranh được tư vấn thiết kế bởi huyền thoại golf Greg Norman là điểm đến yêu thích của cộng đồng golf quốc tế

KN Holdings còn mở rộng hoạt động đầu tư ra thị trường khu vực với các dự án tiêu biểu tại Lào như: Đặc khu Kinh tế Long Thành - Viêng Chăn và sân golf Long Thành - Viêng Chăn.

Ở lĩnh vực khu công nghiệp, doanh nghiệp phát triển các khu công nghiệp KNIC (KN Industrial City) theo định hướng thông minh.

Trong quá trình quy hoạch, KN Holdings hợp tác với các đơn vị tư vấn Nhật Bản, gồm Nippon Koei tại KNIC Nam Long Thành và Nikken Sekkei tại KNIC Đông Long Thành, nhằm vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch, tổ chức không gian và phát triển hạ tầng công nghiệp.

Khu công nghiệp KNIC Đông Long Thành là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp xanh - thông minh - sinh thái của KN Holdings

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sau khoảng bảy năm kể từ khi bắt đầu đầu tư vào năm 2018 và đưa nhà máy đầu tiên vào vận hành thương mại tháng 6/2019, hiện ba nhà máy điện mặt trời tại Khánh Hòa đang hoạt động với tổng công suất 200 MWp. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển danh mục điện mặt trời nổi với tổng công suất 2.630 MWp nằm trong quy hoạch điện quốc gia, trong đó nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai xây dựng.

Gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Song hành với hoạt động đầu tư, KN Holdings xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong định hướng phát triển bền vững.

Đến nay, KN Holdings đã đóng góp hơn 3.000 tỷ đồng cho các hoạt động y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội và hỗ trợ thiên tai. Từ các công trình dân sinh đến những dự án y tế, giáo dục, các hoạt động này hướng đến cải thiện điều kiện sống và tạo dựng giá trị lâu dài cho xã hội.

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings đại diện doanh nghiệp trao bảng đóng góp 180 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Việc được vinh danh tại APEA 2026 là dấu mốc để KN Holdings tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển dài hạn, phù hợp với tinh thần “Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai”.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp hướng đến phát triển theo chiều sâu, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững, qua đó đóng góp lâu dài cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

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(Nguồn: KN Holdings)