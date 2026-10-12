Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc KN Holdings Lê Nữ Thùy Dương được vinh danh tại Cúp Thánh Gióng 2026, ghi nhận những đóng góp trong điều hành doanh nghiệp, đầu tư và hoạt động xã hội.

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, đã được vinh danh là một trong 20 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc nhất tại Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên phải) và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng (bên trái) trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" cho bà Lê Nữ Thùy Dương

Danh hiệu là sự ghi nhận những đóng góp của bà trong điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động đầu tư, đổi mới sáng tạo và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Dấu ấn trong chiến lược phát triển đa ngành

Bà Lê Nữ Thùy Dương tham gia điều hành KN Holdings từ giai đoạn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, xây dựng hạ tầng và bất động sản. Trong quá trình phát triển, bà cùng gia đình cơ cấu lại các lĩnh vực kinh doanh, chú trọng hoạch định chiến lược dài hạn, hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của bà, KN Holdings phát triển lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng sang dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics, tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Bà Lê Nữ Thùy Dương (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án KNIC Nam Long Thành (Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp) vào tháng 12/2025

Trong lĩnh vực bất động sản, bà thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế như CapitaLand (Singapore), Maeda (Nhật Bản), phát triển nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM như The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suites và Define.

Tại Khánh Hòa, CaraWorld Cam Ranh là dự án chiến lược được định hướng theo mô hình đô thị biển đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí, góp phần kết nối phát triển bất động sản với du lịch và kinh tế địa phương.

Phối cảnh dự án Thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu CaraWorld Cam Ranh (Khánh Hòa)

Ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, từ năm 2018, KN Holdings đầu tư các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa. Ba nhà máy KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh có tổng công suất gần 200 MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, đóng góp nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Bà Thùy Dương cho biết, Tập đoàn sẽ tiếp tục định hướng phát triển danh mục điện mặt trời với quy mô khoảng 2.600 MWp trong thời gian tới. Chiến lược này không chỉ nhằm cung cấp điện sạch cho những nhà máy sản xuất cần chứng chỉ xanh, mà còn đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch cho các khu công nghiệp do tập đoàn đầu tư.

Nhà máy điện KN Vạn Ninh (Khánh Hòa)

Trong lĩnh vực công nghiệp, bà định hướng phát triển hạ tầng theo mô hình xanh, thông minh, ưu tiên thu hút các ngành có giá trị gia tăng cao.

Thông qua các lĩnh vực đầu tư, KN Holdings hướng đến xây dựng hệ sinh thái đa ngành có tính liên kết, trong đó hiệu quả kinh doanh gắn với năng lực phát triển hạ tầng, tạo việc làm và đóng góp cho kinh tế địa phương.

Tinh thần phụng sự cộng đồng

Năm 2025, bà Lê Nữ Thùy Dương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội.

Bên cạnh hoạt động điều hành doanh nghiệp, bà dành nguồn lực cho các chương trình y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, tập đoàn đóng góp 100 tỷ đồng cùng 1.000 tấn gạo, đồng thời đồng hành với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, tập đoàn hưởng ứng chương trình “Nhà vệ sinh cho em”, góp phần xây dựng gần 150 công trình tại 21 tỉnh, thành phố; đồng thời hỗ trợ 25 tỷ đồng triển khai chương trình “Sữa học đường” tại 61 điểm trường, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng cho học sinh.

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, bà cùng gia đình và tập đoàn tài trợ 180 tỷ đồng cho 8 tỉnh, thành phố. Trong đó, khoản hỗ trợ 55 tỷ đồng tại Đồng Nai góp phần giúp các hộ khó khăn cải thiện nơi ở, ổn định cuộc sống.

AHLĐ Lê Nữ Thùy Dươg trao 55 tỷ ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đồng Nai

Các hoạt động trên tập trung vào những nhu cầu thiết thực về sức khỏe, giáo dục, nhà ở và chất lượng sống, thể hiện định hướng gắn hoạt động doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội.

Những đóng góp của bà được ghi nhận qua nhiều phần thưởng cao quý, gồm Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017, hạng Nhì năm 2021, hạng Nhất năm 2023 và danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026, cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương.

(Nguồn: KN Holdings)