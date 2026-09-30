Ngày 29/9/2026, Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam lần thứ 6 (VIPF 2026) đã diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Cơ hội trong vòng xoáy biến động”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, chương trình “Vì tương lai xanh” (VIPF Green Future Awards) tiếp tục được triển khai nhằm vinh danh những doanh nghiệp, địa phương tiên phong phát triển khu công nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, thông minh và tích hợp; đồng thời thúc đẩy ứng dụng năng lượng sạch, phát triển hạ tầng bền vững, quản trị hiệu quả tài nguyên và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings đã được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiềm năng năm 2026”.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc KN Holdings đại diện nhận giải

Việc lần thứ ba liên tiếp được vinh danh giải thưởng này tại hạng mục “Vì tương lai xanh” phản ánh định hướng mà KN Holdings đang từng bước cụ thể hóa thông qua hệ thống KN Industrial City (KNIC) – mô hình thành phố công nghiệp thế hệ mới, phát triển trên nền tảng tích hợp giữa công nghiệp, logistics, năng lượng, hạ tầng số và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Với KN Holdings, chuyển đổi xanh trong phát triển khu công nghiệp không chỉ nằm ở các giải pháp môi trường, mà được đặt trong bài toán tổng thể về năng lực hạ tầng và khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc KN Holdings chia sẻ: “Hạ tầng hôm nay phải tính đến những ngành công nghiệp của tương lai.” Theo định hướng này, KNIC hướng đến hình thành một hệ sinh thái có khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời đầu tư. Các yếu tố về năng lượng, logistics, hạ tầng số, môi trường, nguồn nhân lực và dịch vụ hỗ trợ được tính toán ngay từ quá trình quy hoạch, nhằm tạo nền tảng để doanh nghiệp có thể vận hành, mở rộng và thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường.

Định hướng trên đang được cụ thể hóa tại hai dự án trọng điểm của KNIC tại Đồng Nai là KNIC Nam Long Thành và KNIC Đông Long Thành, với tổng quy mô khoảng 2.000 ha.

KNIC Nam Long Thành được định hướng trở thành không gian công nghiệp công nghệ cao. Dự án đã bước vào giai đoạn triển khai hạ tầng trong năm 2026, đánh dấu bước chuyển từ quy hoạch sang hiện thực hóa mô hình khu công nghiệp thế hệ mới.

KNIC Nam Long Thành có quy mô khoảng 1.000 ha (giai đoạn 1), nằm cách Sân bay quốc tế Long Thành khoảng 5km về phía Nam

KNIC Đông Long Thành được phát triển theo định hướng khu công nghiệp sinh thái, gắn sản xuất với logistics và các tiện ích phục vụ người lao động theo mô hình “Work – Live – Learn”. Các giải pháp về năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật được tích hợp nhằm hướng tới môi trường sản xuất hiệu quả, bền vững và có khả năng thích ứng dài hạn.

Phối cảnh KNIC Đông Long Thành

Cùng với triển khai hạ tầng, KN Holdings từng bước mở rộng kết nối, xúc tiến đầu tư, hợp tác với các đối tác và thị trường quốc tế, hướng tới thu hút dòng vốn và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao vào hệ sinh thái KNIC. Những bước tiến này tạo nền tảng để KNIC không chỉ phát triển quỹ đất công nghiệp, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất – logistics – năng lượng – công nghệ, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.

Lần thứ ba liên tiếp được vinh danh tại “Vì tương lai xanh” không chỉ là sự ghi nhận đối với một dự án hay một năm hoạt động, mà là sự phản ánh quá trình KN Holdings kiên định theo đuổi chiến lược phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, tích hợp và dài hạn.

Phối cảnh khu Data Center của KNIC

Trên nền tảng “Uy tín – Tiên phong – Trách nhiệm”, KN Holdings tiếp tục đầu tư vào những nền tảng hạ tầng có khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại, đồng thời chuẩn bị cho những ngành công nghiệp và mô hình sản xuất của tương lai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp, đóng góp vào năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Qua gần nửa thế kỷ phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành với 5 lĩnh vực trụ cột: Bất động sản, Dịch vụ, Năng lượng tái tạo, Khu công nghiệp, Logistics. Với tầm nhìn dài hạn, KN Holdings hướng tới kết nối KNIC với các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái Tập đoàn. Năng lượng tái tạo tạo thêm nền tảng cho bài toán năng lượng; logistics hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa và kết nối chuỗi cung ứng; trong khi bất động sản, dịch vụ và các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần mở rộng khả năng thu hút nhà đầu tư.

(Nguồn: KN Holdings)