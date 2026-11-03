Diễn ra trong hai ngày 30-31/10/2026 tại TP.HCM, Korea-Vietnam Content Connects 2026, với điểm nhấn là nhạc hội Korea Spotlight 2026, đã kết hợp các hoạt động giao lưu chuyên ngành, kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B) và biểu diễn âm nhạc.

Tiếp nối chương trình năm 2025, sự kiện góp phần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, nghệ sĩ và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Thông qua chuỗi hoạt động trao đổi chuyên môn, kết nối kinh doanh và giao lưu nghệ thuật, Korea-Vietnam Content Connects 2026 và Korea Spotlight 2026 đã tạo không gian để các bên chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Chương trình không chỉ thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể trong ngành công nghiệp âm nhạc mà còn góp phần mở ra những hướng tiếp cận mới trong hoạt động sáng tạo, kinh doanh và phát triển thị trường.

Ông Seong Im Kyong - Giám đốc KOCCA Việt Nam phát biểu khai mạc

Tăng cường kết nối chuyên ngành, mở rộng cơ hội hợp tác doanh nghiệp

Ngày 30/10/2026, Korea-Vietnam Content Connects 2026 diễn ra với các hoạt động tọa đàm chuyên ngành và kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp âm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc.

Các phiên tọa đàm quy tụ đại diện những doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành giải trí hai nước, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam như tlinh, VSTRA và Vũ Thanh Vân. Thông qua những góc nhìn đa chiều từ doanh nghiệp và nghệ sĩ, chương trình đã mang đến những trao đổi chuyên sâu về đặc điểm thị trường, chiến lược phát triển nghệ sĩ, hoạt động sáng tạo và tiềm năng hợp tác trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam - Hàn Quốc.

Đại diện diễn giả cùng tham gia Hội thảo chuyên đề

Song song với hoạt động tọa đàm, chương trình kết nối giao thương B2B có sự tham gia của 18 doanh nghiệp âm nhạc và giải trí Hàn Quốc, tạo cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với hơn 100 đối tác Việt Nam. Hoạt động này đã tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước giới thiệu năng lực, tìm hiểu nhu cầu thị trường và thảo luận các định hướng hợp tác phù hợp trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí, qua đó đặt nền tảng cho việc phát triển các dự án chung trong tương lai.

Korea Spotlight 2026: Đưa K-Pop đến gần hơn với khán giả Việt Nam

Tiếp nối các hoạt động kết nối chuyên ngành, Korea Spotlight 2026 in Vietnam - Showcase diễn ra ngày 31/10/2026 tại Capital Theater, quy tụ năm nghệ sĩ và nhóm nhạc Hàn Quốc gồm FTISLAND, ONF, KIIRAS, g0nny và Minsu.

Với màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop, ballad đến rock, chương trình đã mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội trực tiếp trải nghiệm những sắc thái của âm nhạc Hàn Quốc đương đại. Những màn trình diễn trên sân khấu không chỉ tạo nên không gian thưởng thức âm nhạc sôi động mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ Hàn Quốc và người hâm mộ Việt Nam.

Đêm nhạc hội Korea Spotlight

Bên cạnh giá trị biểu diễn và giao lưu nghệ thuật, Korea Spotlight 2026 còn góp phần mở rộng cơ hội kết nối giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, biểu diễn và kinh doanh âm nhạc của hai nước, qua đó thúc đẩy tiềm năng hợp tác trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) thực hiện, Korea Spotlight là chương trình quảng bá âm nhạc Hàn Quốc tại thị trường quốc tế, hỗ trợ nghệ sĩ mở rộng cơ hội hoạt động toàn cầu và tăng cường kết nối với khán giả quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác, hướng tới phát triển bền vững ngành công nghiệp âm nhạc

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu chuyên ngành, kết nối giao thương và biểu diễn nghệ thuật, Korea-Vietnam Content Connects 2026 và Korea Spotlight 2026 đã tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa hoạt động kết nối doanh nghiệp và chương trình biểu diễn nghệ thuật đã tạo điều kiện để các bên vừa tìm hiểu cơ hội kinh doanh, vừa tăng cường giao lưu và hiểu biết về thị trường âm nhạc của hai quốc gia.

Kết nối giao thương Korea-Vietnam Content Connects

Sự kiện cũng thể hiện nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp nội dung và sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, khuyến khích trao đổi chuyên môn và tạo nền tảng cho các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Thông qua những hoạt động kết nối thiết thực, KOCCA kỳ vọng các mối quan hệ được hình thành tại chương trình sẽ tiếp tục được phát triển, đóng góp vào việc tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp âm nhạc hai nước.

(Nguồn: KOCCA Việt Nam)