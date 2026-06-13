Xuất hiện trên sân khấu tại sân vận động SoFi, gần Los Angeles, Lisa thu hút sự chú ý với trang phục tông trắng nổi bật, gồm corset ôm sát, quần shorts cạp cao và bốt đồng màu.

Thành viên nhóm Blackpink thể hiện thần thái cuốn hút cùng những động tác vũ đạo mạnh mẽ khi biểu diễn ca khúc Goals, một trong những bài hát thuộc album chính thức của World Cup 2026.

Lisa khuấy động lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh: ESPN Asia

Màn kết hợp giữa Lisa, Anitta và Rema khiến sân SoFi, nơi có sức chứa khoảng 70.000 khán giả, trở nên bùng nổ. Trước đó, Future và Tyla mở màn chương trình với Game Time, mang đến màu sắc trẻ trung, hiện đại cho lễ khai mạc trên đất Mỹ.

Điểm nhấn cảm xúc của chương trình đến từ Katy Perry khi cô trình diễn ca khúc Wonder cùng ca sĩ nhí Tius đến từ Na Uy. Ca khúc mang thông điệp về hy vọng, sự đoàn kết và khát vọng vượt qua mọi giới hạn.

Lễ khai mạc tại Mỹ là một phần trong chuỗi ba lễ khai mạc riêng biệt của World Cup 2026 tại Mexico, Canada và Mỹ, đánh dấu quy mô chưa từng có của kỳ giải đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự.

Một số hình ảnh các nghệ sỹ quốc tế biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Mỹ:

Lisa bùng nổ tại lễ khai mạc - Ảnh: ESPN Asia

Ảnh: ESPN Asia

Katy Perry và Tius Luka trình diễn ca khúc Wonder - Ảnh: ESPN Asia

Sân SoFi thành đại tiệc âm nhạc toàn cầu - Ảnh: ESPN Asia