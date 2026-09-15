Kosmen góp mặt tại Triển lãm Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 - Triển lãm chuyên ngành về HVAC (Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa không khí), phòng sạch và các giải pháp phụ trợ cho nhà máy công nghệ cao. Với sự quy tụ hơn 500 doanh nghiệp và thương hiệu trong nước, quốc tế, sự kiện mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng, chủ đầu tư và đối tác trong ngành, góp phần thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và mở rộng mạng lưới trong lĩnh vực HVAC.

Là thương hiệu tiên phong về giải pháp xử lý ẩm và chất lượng không khí uy tín tại Việt Nam, với sự kiện triển lãm lần này, Kosmen sẽ mang tới đa dạng giải pháp kiểm soát ẩm phù hợp với đa không gian, đa lĩnh vực sản xuất, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của người dùng.

Các giải pháp kiểm soát ẩm của Kosmen được phát triển với nhiều dòng sản phẩm nổi bật gồm: Dân dụng, Hút ẩm kiêm lọc không khí, Công nghiệp và Âm trần. Trong đó, các sản phẩm máy hút ẩm dân dụng và hút ẩm kiêm lọc không khí của Kosmen sở hữu dải công suất đa dạng từ 12 - 60 lít/ ngày. Đây là một lựa chọn thông minh nếu người dùng cần tìm kiếm các thiết bị xử lý ẩm cho gia đình hoặc một số khu vực lưu trữ, bảo quản có diện tích nhỏ như phòng thí nghiệm, spa, phòng lưu trữ tài liệu,...

Không chỉ cung cấp giải pháp cho các không gian nhỏ như gia đình và văn phòng, Kosmen cũng có rất nhiều model máy phù hợp để sử dụng trong không gian sản xuất và bảo quản cho đa lĩnh vực. Với dải công suất đa dạng từ 90 - 480 lít/ ngày, các sản phẩm máy hút ẩm công nghiệp Kosmen sẽ là lựa chọn tối ưu cho các không gian sản xuất cần duy trì độ ẩm theo đúng tiêu chuẩn bảo quản.

Theo đại diện Kosmen, hiện hầu hết các sản phẩm xử lý ẩm công nghiệp của Kosmen đã được trang bị thêm dàn trao đổi nhiệt chống oxy hóa, giúp thiết bị vận hành bền bỉ hơn trong môi trường có điều kiện khắc nghiệt. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được tích hợp nhiều tính năng thông minh như hẹn giờ, sấy khô liên tục, tự động rã đông, bảo vệ quá tải, kết nối Wi-Fi,...

Đối với các không gian bị hạn chế về diện tích, doanh nghiệp cũng có thể khám phá thêm về các thiết bị xử lý ẩm âm trần Kosmen tối ưu nhất cho không gian sản xuất. Khác với các sản phẩm dạng đứng, các dòng máy hút ẩm âm trần của Kosmen được thiết kế lắp đặt treo trên cao trong các không gian bị hạn chế về diện tích mà vẫn đảm bảo về khả năng kiểm soát ẩm và đối lưu không khí. Với dải công suất đa dạng từ 26 - 480 lít/ ngày, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có thể tham khảo, lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian cũng như tiêu chuẩn bảo quản theo đặc thù ngành sản xuất.

Bên cạnh các giải pháp xử lý ẩm, Kosmen còn mang đến triển lãm lần này nhiều thiết bị thuộc hệ sinh thái điện máy gia dụng thông minh Kosmen Eco. Với định hướng mở rộng danh mục sản phẩm điện máy thông minh thế hệ mới, Kosmen Eco đang phát triển và ra mắt nhiều thiết bị gia dụng như quạt đối lưu không khí, máy lọc không khí kiêm hút ẩm, nồi chiên hơi nước và máy làm sữa hạt.

Trong đó, máy làm sữa hạt và nồi chiên hơi nước là hai sản phẩm mới được Kosmen Eco giới thiệu gần đây, tích hợp nhiều tính năng phục vụ nhu cầu chế biến và chăm sóc gia đình. Việc Kosmen mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với thương hiệu Kosmen Eco, hướng đến các thiết bị điện máy gia dụng thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong sản xuất và đời sống hiện đại.

Khi ghé thăm gian hàng Kosmen tại Triển lãm Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026, doanh nghiệp và khách tham quan không chỉ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, khám phá những công nghệ nổi bật mà còn được Kosmen hỗ trợ tư vấn chuyên sâu 1-1 ngay tại triển lãm. Song song đó, khách tham quan và doanh nghiệp có thể tham gia các hoạt động nổi bật tại sự kiện để săn voucher lên đến 50%, cùng nhiều phần quà hấp dẫn như Quạt mini để bàn và Bình giữ nhiệt cao cấp.

Kosmen sẽ chào đón khách tham quan tại gian hàng D25 - D27 (HALL 8) trong khuôn khổ Triển lãm Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026, diễn ra từ ngày 16 - 18/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC, đường Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện được kỳ vọng là điểm cầu nổi bật để Kosmen trực tiếp trao đổi, gặp gỡ và kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế, đồng thời giới thiệu các giải pháp xử lý ẩm và thiết bị điện máy đến khách tham quan.

Kosmen – Tiên phong giải pháp xử lý ẩm & và chất lượng không khí

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Phương Dung