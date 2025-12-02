Sun Group “bắt tay” với KPF - công ty kiến trúc hàng đầu thế giới nhằm tái thiết đại đô thị Sun Elite City. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Khi Sun Group bắt tay “người khổng lồ”

Là một trong những công ty kiến trúc hàng đầu thế giới, KPF (Kohn Pedersen Fox) có trụ sở tại New York, thành lập từ năm 1976. Hiện công ty hoạt động tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ với danh mục dự án đa dạng: cao ốc văn phòng, căn hộ, khu phức hợp đô thị lớn (mixed-use), trung tâm công cộng, văn hóa, trường học… Nhiều công trình mang tính biểu tượng nổi tiếng do KPF thiết kế như Lotte World Tower (Seoul), Ping-An Financial Center (Trung Quốc), One Vanderbilt (New York)…

Với các dự án khắp thế giới, KPF luôn chú trọng thiết kế dự án hài hòa với cảnh quan xung quanh, không theo một phong cách cố định mà kết hợp sáng tạo, bền vững với môi trường, hướng đến các công trình có giá trị xã hội cao.

KPF ghi dấu ấn với nhiều công trình biểu tượng trên thế giới. Ảnh: KPF

Với triết lý hoạt động “đứng trên vai người khổng lồ”, Sun Group luôn hợp tác với những tên tuổi hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực để cùng nhau nâng tầm điểm đến bằng những công trình, sản phẩm, dự án độc đáo, khác biệt. Việc Sun Group lần đầu tiên hợp tác với KPF để quy hoạch, tái thiết Sun Elite City sẽ mang lại tầm vóc quốc tế cho Bãi Cháy với thiết kế hiện đại, tối ưu hóa cảnh quan vịnh di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời hài hòa giữa mục tiêu nghỉ dưỡng, giải trí và phát triển đô thị.

“KPF với kinh nghiệm quy hoạch các đô thị phức hợp lớn trên thế giới sẽ giúp Sun Elite City phát triển bền vững, đảm bảo yếu tố môi trường, thẩm mỹ và trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời phát huy thế mạnh vị trí, cảnh quan của dự án, kiến tạo những sản phẩm mới bắt kịp xu hướng du lịch hiện đại”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Mặt khác, sự tham gia của KPF - thương hiệu kiến trúc hàng đầu thế giới, cho thấy tâm huyết “làm đẹp vùng đất” Bãi Cháy của Sun Group vẫn bền bỉ suốt 1 thập kỷ qua, củng cố niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và cộng đồng cư dân khi chọn an cư, kinh doanh lâu dài tại Sun Elite City.

Gia tăng sức hút quần thể Bãi Cháy

Hệ sinh thái vui chơi, giải trí tại Sun Elite City dự kiến sẽ được KPF tái cấu trúc, nâng tầm cảnh quan và tối đa công năng, trải nghiệm. Ảnh: AI

Theo phương án cải tạo được KPF hé lộ, các khu vực công cộng tại quần thể Sun Group Bãi Cháy như Quảng trường biển Sun Carnival Plaza, công viên Rồng, khu vực đỗ xe… dự kiến sẽ được tái cấu trúc toàn bộ để trở thành những phân khu chức năng đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của du khách.

Tương lai, tổ hợp Sun World Ha Long sẽ được quy hoạch lại thành các khu vực thương mại, chăm sóc sức khỏe, trung tâm mua sắm, bảo tàng văn hóa, khu biểu diễn ngoài trời, các tiện ích thể thao… Các không gian mặt nước sẽ được cải tạo để phát huy lợi thế, trở thành một tiện ích không thể thiếu của đại đô thị Sun Elite City, phục vụ cư dân an cư lâu dài.

“Tựa như một “quần đảo nhân tạo”, các phân khu được liên kết chặt chẽ tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, lấy cảm hứng từ những hòn đảo quây quần trên vịnh Hạ Long. Đây cũng là hệ sinh thái tiện ích dành riêng cho các cư dân tinh hoa của quần thể đô thị Sun Elite City”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Phối cảnh các tổ hợp căn hộ tại Sun Elite City. Ảnh: AI.

Đặc biệt, với cách quy hoạch khoa học trên diện tích khoảng 100.000 m2, hệ thống tiện ích bao quanh tổ hợp căn hộ Sun Centro Town và các tòa căn hộ cao tầng trong tương lai sẽ mang đến cho cư dân đặc quyền “một bước chân, ngàn tiện nghi”, vừa có không gian yên tĩnh cho riêng mình, vừa dễ dàng hòa vào nhịp sống đô thị sôi động.

Với sự bắt tay của các “ông lớn”, khu vực trung tâm Bãi Cháy được kỳ vọng lột xác để trở thành điểm đến quốc tế với đa dạng trải nghiệm thương mại - vui chơi - giải trí. Quần thể đô thị Sun Elite City Bãi Cháy sẽ trở thành điểm đến nghệ thuật với các artwork điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt, triển lãm nghệ thuật định kỳ, giàu trải nghiệm, thu hút giới trẻ và nghệ sỹ đến tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tạo hay giới đầu tư sở hữu second home nghỉ dưỡng cuối tuần.

Sun Elite City Bãi Cháy được kỳ vọng trở thành điểm đến quốc tế với đa dạng trải nghiệm thương mại - vui chơi - giải trí. Ảnh: Sun Property.

Nằm bên bờ di sản thiên nhiên thế giới với giao thông kết nối thuận tiện và hạ tầng hiện đại, phường Bãi Cháy là trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại lớn nhất của Quảng Ninh. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, tổng khách du lịch đến Bãi Cháy đạt trên 7 triệu lượt, chiếm trên 41% khách du lịch toàn tỉnh (trong đó khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, chiếm trên 48% khách quốc tế toàn tỉnh).

Thủ phủ du lịch này được định hướng trở thành đô thị sinh thái, đô thị di sản, hiện đại, trong đó sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như Sun Group cùng các đối tác như KPF sẽ đẩy nhanh tiến trình đưa Bãi Cháy thành điểm đến quốc tế với các trải nghiệm đẳng cấp.

