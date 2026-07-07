Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chiều 7/7 đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo của KTNN, 6 tháng đầu năm, hoạt động kiểm toán tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 30/6/2026, đối với 55 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN đã kiến nghị tăng thu, giảm chi Ngân sách Nhà nước 10.042 tỷ đồng, kiến nghị xử lý tài chính khác với giá trị 28.663 tỷ đồng và 4.577.148 USD.

KTNN cũng kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 59 văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn.

Đồng thời, KTNN kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm phát hiện qua hoạt động kiểm toán tại 22 báo cáo kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: KTNN

Tính đến hết tháng 6, KTNN đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; cung cấp 20 hồ sơ, báo cáo kiểm toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra.

Cơ quan này đã cho ý kiến đối với 499 trường hợp nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm kịp thời, khách quan và trung thực về trách nhiệm liên quan đến các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đây là cơ sở để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Song song với hoạt động chuyên môn, KTNN tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ nhiệm vụ, rõ địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các KTNN chuyên ngành, khu vực bám sát chương trình, phương án tổ chức kiểm toán đã được phê duyệt để triển khai các cuộc kiểm toán năm 2026 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2026.

Bên cạnh việc triển khai các cuộc kiểm toán theo kế hoạch, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành việc kiểm toán các công trình, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với việc kiểm toán xác định giá đất theo Nghị quyết số 170 và Nghị quyết số 29, trường hợp phát hiện địa phương chậm triển khai hoặc chậm thực hiện, các đơn vị phải kịp thời tổng hợp, báo cáo Tổng KTNN để báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chỉ đạo.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trung ương và Bộ Chính trị đặt nhiều kỳ vọng vào việc kiểm toán xác định giá đất như một giải pháp quan trọng nhằm khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, KTNN phải phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương này.