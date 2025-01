Chiều 20/1, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán và ký thông tư liên tịch quy định phối hợp giữa KTNN, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Viện KSNDTC) trong việc trao đổi thông tin và kiến nghị khởi tố vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết, với việc ký thông tư liên tịch, công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm, chống lãng phí, tiêu cực giữa 4 cơ quan sẽ tiến hành hiệu quả hơn.

Đây là hành lang pháp lý để các bên phối hợp chặt chẽ, đáp ứng điều kiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: KTNN

Cùng với đó là việc ký Quy chế phối hợp giữa KTNN với Bộ Công an, trong đó quy định cụ thể 9 nội dung phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan.

“Về phía KTNN, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung đã quy định trong Quy chế phối hợp, đặc biệt là việc phòng, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực” - ông Ngô Văn Tuấn khẳng định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với KTNN trong xây dựng kế hoạch kiểm toán theo phương châm an toàn, hiệu quả, gọn nhưng chất lượng, giúp Bộ Công an đánh giá được hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công, đặc biệt trong các lĩnh vực nóng, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời, hai bên phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, nhất là phối hợp chặt chẽ từ khâu chuẩn bị tài liệu, bố trí đầu mối tổ chức, cá nhân nắm chắc vấn đề để trao đổi, làm việc với đoàn kiểm toán, nhằm khắc phục các tồn tại, phát huy được ưu điểm trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp, giúp KTNN giám sát chặt chẽ đoàn kiểm toán; giúp phòng, chống tiêu cực của đoàn kiểm toán và các kiểm toán viên trực tiếp tham gia kiểm toán; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn, theo quy định của pháp luật đối với các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

KTNN sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc đào tạo các kiến thức về quản lý tài chính công, tài sản công; đồng thời đề nghị Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ KTNN trong đào tạo nghiệp vụ về an ninh mạng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước cũng như nghiệp vụ điều tra...

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đánh giá, việc ký kết quy chế phối hợp và thông tư liên tịch sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để KTNN, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện KSNDTC phối hợp chặt chẽ hơn trong các hoạt động như: phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan KTNN; phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp trong việc chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm và kiến nghị xem xét, khởi tố vụ án có dấu hiệu tội phạm...