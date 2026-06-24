Không chỉ mang đến không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ bộ sưu tập mới nhất của nhân vật Kubo, sự kiện còn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhờ sự xuất hiện của Artist BAO, người sáng tạo nên nhân vật Kubo, trong hai buổi giao lưu và ký tặng diễn ra vào ngày 20 và 21/6.

Với nhiều người sưu tầm, đây là dịp hiếm hoi được gặp gỡ trực tiếp nghệ sĩ đứng sau một trong những nhân vật art toy được yêu thích của Pop Mart đồng thời khám phá những sản phẩm giới hạn chỉ được phát hành trong khuôn khổ sự kiện tại Việt Nam.

Buổi ký tặng cùng Artist BAO thu hút cộng đồng yêu thích art toy

Một trong những hoạt động được mong đợi nhất của Kubo Love, Still là hai buổi giao lưu và ký tặng cùng Artist BAO - người sáng tạo nên nhân vật Kubo.

Sự kiện ký tặng thu hút hàng trăm người tham gia, bao gồm cộng đồng sưu tầm art toy, người hâm mộ Kubo và những người yêu thích lĩnh vực thiết kế nhân vật. Trong khuôn khổ chương trình, khách tham dự có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Artist BAO, lắng nghe những chia sẻ về hành trình sáng tạo cũng như nhận chữ ký trên các sản phẩm Kubo yêu thích.

Sự kiện cũng ghi nhận sự tham gia của diễn viên Trần Ngọc Vàng, rapper DLOW cùng nhiều khách mời trong cộng đồng sáng tạo nội dung và giới truyền thông.

Đại diện POP MART, Artist BAO và diễn viên Trần Ngọc Vàng tại sự kiện KUBO Love, Still pop-up

Không gian trải nghiệm retro lấy cảm hứng từ Kubo Love, Still

Lấy cảm hứng từ những cảm xúc thường được giữ lại trong lòng thay vì nói thành lời, Kubo Love, Still kể câu chuyện về những rung động, khoảng lặng và ký ức còn ở lại sau mỗi cuộc gặp gỡ.

Thông qua 12 thiết kế trong bộ sưu tập, Kubo xuất hiện trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc, phản chiếu những trải nghiệm quen thuộc của tuổi trẻ: từ những rung động đầu tiên, sự chần chừ trước một lựa chọn cho đến hành trình học cách thấu hiểu chính mình.

Tinh thần đó được tái hiện xuyên suốt không gian pop-up thông qua phong cách thiết kế retro cùng những chi tiết thị giác mang màu sắc hoài niệm. Thay vì chỉ đơn thuần là khu vực trưng bày sản phẩm, Kubo Love, Still được xây dựng như một không gian trải nghiệm, nơi khách tham quan có thể cảm nhận câu chuyện của bộ sưu tập theo cách trực quan hơn.

Khu vực photobooth nhanh chóng trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích nhất tại sự kiện. Với bối cảnh được thiết kế dựa trên concept của bộ sưu tập, nhiều khách tham quan lựa chọn lưu lại những khoảnh khắc cùng Kubo trước khi tiếp tục khám phá các khu vực khác trong pop-up.

Loạt sản phẩm giới hạn chỉ có tại Kubo Love, Still

Bên cạnh bộ sưu tập Kubo Love, Still, Pop Mart Việt Nam còn giới thiệu nhiều sản phẩm được phát hành riêng trong khuôn khổ sự kiện.

Nổi bật trong số đó là Kubo Sunny Break Figurine - phiên bản figure được Artist BAO thiết kế dành riêng cho sự kiện tại Việt Nam. Ngoài ra còn có Kubo Sunny Break T-shirt cùng hai phụ kiện thuộc bộ sưu tập Go Around With Pop Mart, lấy cảm hứng từ hành trình khám phá Việt Nam của nhân vật Kubo.

Đáng chú ý, sự kiện cũng mở bán Kubo TIN 200% Selangor - phiên bản đặc biệt kết hợp cùng cùng Royal Selangor, thương hiệu thủ công thiếc nổi tiếng của Malaysia với lịch sử hơn 140 năm. Sản phẩm kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Kubo và kỹ thuật chế tác thiếc truyền thống, đồng thời được mở bán với số lượng giới hạn trong khuôn khổ sự kiện.

Các sản phẩm phát hành giới hạn đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng sưu tầm ngay từ những ngày đầu pop-up mở cửa.

Điểm hẹn mới của cộng đồng yêu thích Kubo

Bên cạnh trải nghiệm mua sắm và tham quan, Kubo Love, Still còn mang đến nhiều hoạt động tương tác dành cho khách ghé thăm. Trong những ngày đầu diễn ra chương trình, Pop Mart Việt Nam đã dành tặng những phần quà đặc biệt cho 500 khách hàng đầu tiên, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại không gian pop-up.

Dù là một nhà sưu tầm lâu năm hay mới lần đầu biết đến nhân vật Kubo, sự kiện Kubo Love, Still mang đến cơ hội để bước vào thế giới cảm xúc của nhân vật và khám phá những câu chuyện phía sau mỗi thiết kế theo cách gần gũi hơn.

Sự kiện pop-up Kubo Love, Still hiện vẫn mở cửa đến hết ngày 20/7 tại Lotte Mall West Lake, mang đến cơ hội để khách tham quan khám phá không gian trưng bày lấy cảm hứng từ bộ sưu tập mới của Kubo, tham gia các hoạt động tương tác và tìm hiểu những sản phẩm được phát hành độc quyền trong khuôn khổ chương trình.

Thông tin sự kiện

Kubo Love, Still Pop-up & Fan Sign Event

Địa điểm: Lotte Mall West Lake, Hà Nội

Thời gian pop-up: 19/6 - 20/7/2026

Lệ Thanh