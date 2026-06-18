Chiều 18/6, Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm Tranh minh họa, quy tụ 23 họa sĩ cộng tác viên từ 2 miền Nam - Bắc, giới thiệu đến công chúng khoảng 90 bức tranh minh họa cho các tác phẩm truyện ngắn, thơ, và tùy bút. Trong đó, điểm nhấn là hơn 60 bức tranh mang tính chất "2 trong 1": vừa là minh họa gắn liền với các ấn phẩm của Báo Nhân Dân và một số tạp chí khác vừa giữ vững được vị thế của một tác phẩm mỹ thuật độc lập.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, đến với triển lãm, người xem có dịp thưởng lãm nét vẽ đa dạng của nhiều thế hệ thực hành nghệ thuật tại Việt Nam. Thế hệ từ trước thời kỳ Đổi mới, tiêu biểu như Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân. Những tác giả có đóng góp lớn vào sự tiến triển của mỹ thuật sau Đổi mới như họa sĩ Đào Hải Phong, Phạm An Hải, Đặng Tiến.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Vân.

Các cá tính hội họa đương đại đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn như: Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Dương Đính, Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Nghĩa Cương, Võ Lương Nhi. Nhiều họa sĩ trẻ góp phần mang lại sức hấp dẫn thị giác với bảng màu phong phú như: Trần Xuân Bình, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Vân Chung, Tùng Nguyễn, Thu Trang.

Tác phẩm của họa sĩ Đào Hải Phong.

Đáng chú ý, một số tác giả tham gia triển lãm từng hoặc đang công tác tại các tòa soạn báo với nhiều vị trí khác nhau (từ thiết kế trang báo đến biên tập chuyên môn) nhưng đều dành một tình cảm đặc biệt sâu sắc cho mỹ thuật. Tiêu biểu như họa sĩ Đặng Tiến (nguyên Thư ký tòa soạn Báo Hải Phòng), Đỗ Hữu Khôi (Báo VietNamNet), Lê Tâm (Báo Công an nhân dân), Nguyễn Minh và Kim Duẩn (Báo Nhân Dân).

Tác phẩm của họa sĩ, nhà báo Đỗ Hữu Khôi.

Theo họa sĩ Lê Anh Vân, minh họa không đơn thuần là bản vẽ giúp bạn đọc tiếp cận nội dung văn bản dễ dàng và đa chiều hơn. Mỗi bức tranh không phải là một phiên bản "dịch" từ ngôn từ mà đóng vai trò như một "nhân vật" song hành cùng văn bản, dẫn dụ độc giả bước sâu hơn vào thế giới của chữ nghĩa.

Họa sĩ Lê Anh Vân cho biết người vẽ phải đọc, động não và nắm bắt tinh thần, không gian của văn bản để thể hiện sự cảm nhận ấy qua nét, hình và màu sắc. Một họa sĩ minh họa cần có kiến thức văn chương sâu rộng để hiểu được tác phẩm đó thuộc dòng hiện thực, siêu thực, đồng hiện hay trừu tượng.

Tác phẩm của họa sĩ Phạm An Hải.

Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), họa sĩ Lê Anh Vân vẫn tin tưởng vào sức sống của những nét vẽ tay truyền thống.

"AI chỉ tổng hợp dữ liệu, có thể giỏi phân tích nhưng vì là máy móc nên nó chuẩn quá, khác với người vẽ. Người vẽ chuẩn mà lại không chuẩn như máy móc vì có cảm xúc, có sự bâng khuâng trước một ý từ, áng văn nên nét vẽ vẫn của người đó như tươi mới, vượt ra khung khổ chuẩn dữ liệu trước đó", họa sĩ Lê Anh Vân chia sẻ.