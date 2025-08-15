Trong chuỗi sự kiện nghệ thuật, nghi lễ quy mô lớn hướng đến chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Công an TP Hải Phòng đã tổ chức nhiều chương trình đặc biệt để nhân dân thưởng thức.

40 chiến mã diễu hành qua các phố lớn dải trung tâm TP Hải Phòng. Ảnh: Thành Đạt

Theo đó, sáng nay, tại khu vực dải trung tâm thành phố Hải Phòng, Công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức sự kiện này nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ và cũng là màn “nghệ thuật” đặc biệt gửi tới nhân dân đất Cảng.

Từ Quảng trường Nhà hát lớn, Đoàn quân nhạc của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trình diễn những bản hùng ca hùng tráng, thiêng liêng.

Những tiết mục lần đầu đươc biểu diễn trong không gian phố phường, gần gũi với người dân. Ảnh: Thành Đạt.

Tiếp đó là chương trình thao diễn, biểu diễn các kỹ thuật, chiến thuật sử dụng ngựa nghiệp vụ của 80 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ và 40 chiến mã. Những “chiến sỹ” ngựa phi nhanh như bay trên phố, uyển chuyển vượt qua các tình huống chiến đấu dưới sự điều khiển tài tình của các chiến sỹ công an nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân Hải Phòng.

Kỵ binh và chiến mã trình diễn vượt qua vòng lửa.

Màn mai phục của ngựa chiến.

Các cán bộ, chiến sĩ đã trình diễn nhiều kỹ thuật, chiến thuật sử dụng ngựa nghiệp vụ, bao gồm: Điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành; kỹ thuật điều khiển ngựa chạy kiệu theo một hàng ngang; kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, giải phóng 2 tay; chiến thuật điều khiển ngựa nằm...

Màn trình diễn đẹp mắt của đoàn kỵ binh trước đông đảo người dân khiến ai nấy vô cùng thích thú.

Bài nghiệp vụ CSCĐ cùng ngựa chiến đấu.

Sau khi kết thúc lộ trình diễu hành đi qua các trục phố chính: Trần Hưng Đạo - Quang Trung - phía sau Nhà Triển lãm - Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú..., Đoàn kỵ binh công an nhân dân đã có thời gian giao lưu cùng nhân dân.

Bé gái được Đại tá Bùi Trung Thành, PGĐ Công an TP Hải Phòng bế xem đoàn kỵ binh trình diễn.

Cháu bé thích thú khi được cưỡi ngựa trên phố Hải Phòng.

Em bé được CSCĐ giúp thực hiện ước mơ cưỡi lên lưng ngựa chiến lần đầu trong đời.

Nhiều gia đình đã đưa các cháu nhỏ ra xem biểu diễn. Tại đây, đoàn kỵ binh đã dừng lại đáp ứng nguyện vọng được lên lưng ngựa chiến lần đầu của các em bé.