Trong chuỗi sự kiện nghệ thuật, nghi lễ quy mô lớn hướng đến chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Công an TP Hải Phòng đã tổ chức nhiều chương trình đặc biệt để nhân dân thưởng thức.
Theo đó, sáng nay, tại khu vực dải trung tâm thành phố Hải Phòng, Công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức sự kiện này nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ và cũng là màn “nghệ thuật” đặc biệt gửi tới nhân dân đất Cảng.
Từ Quảng trường Nhà hát lớn, Đoàn quân nhạc của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trình diễn những bản hùng ca hùng tráng, thiêng liêng.
Tiếp đó là chương trình thao diễn, biểu diễn các kỹ thuật, chiến thuật sử dụng ngựa nghiệp vụ của 80 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ và 40 chiến mã. Những “chiến sỹ” ngựa phi nhanh như bay trên phố, uyển chuyển vượt qua các tình huống chiến đấu dưới sự điều khiển tài tình của các chiến sỹ công an nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân Hải Phòng.
Các cán bộ, chiến sĩ đã trình diễn nhiều kỹ thuật, chiến thuật sử dụng ngựa nghiệp vụ, bao gồm: Điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành; kỹ thuật điều khiển ngựa chạy kiệu theo một hàng ngang; kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, giải phóng 2 tay; chiến thuật điều khiển ngựa nằm...
Sau khi kết thúc lộ trình diễu hành đi qua các trục phố chính: Trần Hưng Đạo - Quang Trung - phía sau Nhà Triển lãm - Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú..., Đoàn kỵ binh công an nhân dân đã có thời gian giao lưu cùng nhân dân.
Nhiều gia đình đã đưa các cháu nhỏ ra xem biểu diễn. Tại đây, đoàn kỵ binh đã dừng lại đáp ứng nguyện vọng được lên lưng ngựa chiến lần đầu của các em bé.