Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” là sự kiện nghệ thuật đặc biệt được tổ chức vào tối ngày 9/3/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) do Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Chương trình cũng là dịp để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những chiến công xuất sắc đã góp phần giữ vững bình yên cho đất nước, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình ANTV, VTV1, VTV8 và phát sóng trên các nền tảng truyền thông chính thức của Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam, giúp khán giả trên cả nước có thể theo dõi và hưởng ứng.

Trước đó vào sáng 8/3, một chương trình khai mạc hoành tráng với những màn biểu diễn trống hội cùng võ thuật hào hùng diễn ra tại Quảng trường đài Lý Thái Tổ.

Khách tới đây sẽ được tham quan khu trưng bày thiết bị, khí tài của lực lượng CAND tại dọc đường Hàng Khay, Tràng Tiền và một phần đường Hàng Bài (trong khuôn viên phố đi bộ) với nhiều trang thiết bị tối tân, hiện đại như xe bọc thép, robot, xe chữa cháy…