Khi cổ đông cùng nhìn về một hướng

Nhìn lại những năm qua, Eximbank phải đối mặt với không ít thách thức. Các kỳ đại hội không ít lần khiến cổ đông và giới đầu tư lo lắng khi các quyết định quan trọng thường xuyên bị vướng mắc, sự đồng thuận hầu như không đạt được.

Nhưng gần đây, tình hình đã có sự thay đổi rõ rệt. Tại cuộc họp bất thường cuối tháng 2/2025, các vấn đề HĐQT trình đại hội đều nhận được sự đồng thuận cao. Đơn cử, gần 92% cổ đông Eximbank thông qua việc sửa điều lệ ngân hàng; Trên 97% số phiếu tán thành cho việc bầu thành viên BKS.

Hay trước đó vào tháng 11/2024, Eximbank cũng tổ chức thành công cuộc họp bất thường. Cổ đông thống nhất thông qua các vấn đề quan trọng mang tính chiến lược như chuyển trụ sở ra miền Bắc để mở rộng thị trường.

Không thể phủ nhận rằng những tín hiệu tích cực từ Eximbank cho thấy dấu hiệu của sự đồng thuận trong nội bộ, sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những quyết định của lãnh đạo ngân hàng. Điều này minh chứng cho một quá trình thay đổi sâu sắc, không chỉ chấp nhận những quyết định đã được đưa ra, mà còn cho thấy cổ đông tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo ngân hàng.

Năm 2024, tăng trưởng tín dụng Eximbank cao nhất nửa thập kỷ

Những đổi mới trong tư duy quản trị cùng chiến lược kinh doanh linh hoạt thời gian qua đã mang lại kết quả rõ rệt, giúp ngân hàng củng cố vị thế trên thị trường.

Năm 2024, Eximbank ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra với lợi nhuận trước thuế 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2023, là mức cao nhất trong 35 năm qua.

Cùng với đó, tổng tài sản hoàn thành 107% kế hoạch năm; huy động vốn hoàn thành 102% kế hoạch năm; dư nợ tín dụng hoàn thành 104% kế hoạch năm, tăng trưởng tín dụng tại Eximbank đến cuối năm 2024 tăng 19,7% so với đầu năm (tương đương 27.706 tỷ đồng), đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua; các hoạt động dịch vụ như: thanh toán quốc tế, bảo hiểm, thẻ, kiều hối đều có sự tăng trưởng so với năm 2023; quy mô CASA bình quân tăng trưởng 24,8% so với năm 2023.

Trong năm 2024, Eximbank được NHNN phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng. Đây là bước tiến quan trọng, giúp Eximbank củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn theo thông lệ quốc tế.

“Chương mới” của Eximbank

Ngân hàng Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/4/2025 tới đây. Một trong những nội dung quan trọng là bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới (2025-2030) và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Với sự khởi đầu của HĐQT mới, kỳ đại hội thường niên này được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình tái định vị của Eximbank. 2025 sẽ không chỉ là năm bản lề mà còn là năm mở ra những cơ hội mới, đưa Eximbank hướng tới một tương lai phát triển bền vững, chất lượng và hiệu quả hơn. Những quyết định quan trọng tại đại hội lần này sẽ là tiền đề cho việc xây dựng một Eximbank vững mạnh, sẵn sàng đối mặt với những thách thức và cơ hội trong tương lai.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa công bố, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.188 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng, tương đương tăng 23,8% so với thực hiện năm 2024. Cùng với đó, tổng tài sản đạt 265.500 tỷ đồng, tăng 10,8%; Huy động vốn đạt 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; dư nợ tín dụng đạt 195.500 tỷ đồng, tăng 16,2%; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng giảm 0,54% xuống còn 1,99%.

Tại ngày 31/12/2024, cơ cấu tài sản của Eximbank tập trung chủ yếu ở miền Nam với 192.669 tỷ đồng. Trong khi đó ở miền Bắc đạt 35.328 tỷ đồng, miền Trung là 18.108 tỷ đồng. Tương ứng lợi nhuận trước thuế ở thị trường miền Nam đạt cao nhất với 3.320 tỷ đồng, miền Trung đạt 256 tỷ đồng trong khi đó miền Bắc là 611 triệu đồng. Do đó, quyết định chuyển trụ sở ra Hà Nội của Eximbank được kỳ vọng giúp ngân hàng mở rộng tệp khách hàng lớn ở phía Bắc và miền Trung. Đây là nơi tập trung các doanh nghiệp lớn của Nhà nước, doanh nghiệp FDI và hệ thống doanh nghiệp xuất nhập khẩu - vốn là phân khúc ưu tiên của Eximbank. Việc khai thác tốt 2 thị trường tiềm năng chưa được khai phá này sẽ giúp nhà băng bước sang một chương mới.

Eximbank ra mắt chương trình ưu đãi "The Queen", khách hàng SME chỉ cần trả từ 1 USD/giao dịch thanh toán quốc tế

Năm 2025 mở ra với nhiều bất ổn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và đặc biệt Mỹ vừa công bố áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam lên tới 46%. Với vị thế là một trong những ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam, Eximbank đã có những phản ứng nhanh chóng, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, doanh nghiệp FDI “vượt sóng” kinh tế toàn cầu với các chương trình ưu đãi đặc biệt trong thanh toán quốc tế.

Với việc đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện giúp Eximbank tiếp cận nhóm khách hàng mới, sớm cán mốc 3 triệu khách hàng (hiện đạt gần 2,2 triệu khách hàng). Đặc biệt, áp dụng công nghệ vào vận hành ngân hàng và quản trị doanh nghiệp, giúp giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Theo Eximbank, Ngân hàng sẽ bám sát diễn biến thị trường, tận dụng cơ hội để tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn đảm bảo cho nhu cầu phát triển kinh doanh. Đồng thời, có các giải pháp nhằm tăng trưởng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng Bền vững - An toàn - Hiệu quả. Trong đó, ngân hàng cải thiện NIM thông qua đẩy mạnh phân khúc ngân hàng bán lẻ, SME, tăng cường khai thác hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp lớn và FDI, gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn (CASA), nguồn vốn có chi phí thấp từ các tổ chức kinh tế và dân cư.

(Nguồn: Eximbank)