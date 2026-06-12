Ký hợp đồng khi nhiều chỗ còn để trống

Theo trình bày của bà L. (ngụ TPHCM), tháng 12/2018, vợ chồng bà đã tham dự một buổi hội thảo giới thiệu về mô hình sở hữu kỳ nghỉ do Công ty K. tổ chức tại TPHCM.

Tại đây, vợ chồng bà L. được nhân viên công ty giới thiệu dự án A. với những thông tin hấp dẫn, khẳng định đây là cơ hội đầu tư và sở hữu kỳ nghỉ “tốt nhất Việt Nam”.

Cho rằng bị “mê hoặc” bởi những thông tin quảng cáo, nguyên đơn đã ký 3 phiếu xác nhận đặt chỗ và tiếp tục ký nhiều bộ “Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” trong khi phía Công ty K. chưa ký tên, đóng dấu, nhiều thông tin còn để trống. Theo hồ sơ vụ án, nhân viên công ty nói rằng khách hàng "cứ ký, cái gì chưa rõ sẽ giải thích sau".

Đến tháng 1/2019, Công ty K. gửi lại các hợp đồng hoàn chỉnh qua đường bưu điện. Tổng số tiền bà L. đã thanh toán cho ba hợp đồng là gần 1,2 tỷ đồng.

Nhiều khách hàng phát sinh tranh chấp liên quan đến hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Sau khi đọc kỹ lại hợp đồng, bà L. phát hiện nhiều điều khoản bất lợi nên khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên 12 nội dung trong ba hợp đồng vô hiệu hoặc không có hiệu lực vì vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Bộ luật Dân sự.

Đồng thời, bà đề nghị hai bên có thời hạn 30 ngày để thương lượng sửa đổi các điều khoản không phù hợp. Ban đầu, bà còn yêu cầu chấm dứt hợp đồng và buộc Công ty K. hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng. Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, bà tự nguyện rút phần yêu cầu này.

Ở chiều ngược lại, đại diện Công ty K. cho biết doanh nghiệp được cấp phép đầu tư dự án nghỉ dưỡng cao cấp A. và triển khai hợp pháp mô hình chia sẻ quyền nghỉ dưỡng. Công ty khẳng định vợ chồng bà L. đã được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi tham gia sự kiện và hoàn toàn tự nguyện ký kết hợp đồng.

Sau khi dự án đi vào hoạt động vào cuối năm 2019, vợ chồng bà L. nhiều lần sử dụng quyền nghỉ dưỡng trong các năm 2020 và 2021. Vì vậy, doanh nghiệp không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà L.

Khách hàng không chứng minh được doanh nghiệp vi phạm

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 6/2025, TAND TP Nha Trang (nay là TAND khu vực 1 - Khánh Hòa) tuyên đình chỉ phần yêu cầu chấm dứt 3 hợp đồng và đòi hoàn trả gần 1,2 tỷ đồng do bà L. đã rút yêu cầu.

Ngoài ra, tòa bác toàn bộ các yêu cầu còn lại của bà L., bao gồm đề nghị tuyên vô hiệu 12 điều khoản trong 3 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ cũng như yêu cầu dành thời gian để các bên thương lượng sửa đổi hợp đồng.

Không đồng ý với phán quyết trên, bà L. kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định Công ty K. được cấp phép đầu tư, kinh doanh dự án khu nghỉ dưỡng tại địa phương. Vợ chồng bà L. đã tự nguyện ký 3 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ cùng các phụ lục kèm theo, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán và được công ty xuất hóa đơn theo quy định.

Các hợp đồng được xác lập khi các bên đều có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nội dung không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội nên có hiệu lực pháp lý.

Tòa phúc thẩm cho rằng, mặc dù đây là hợp đồng theo mẫu do doanh nghiệp soạn thảo, khách hàng có quyền nghiên cứu kỹ nội dung và yêu cầu giải thích các điều khoản chưa rõ trước khi ký kết.

Tuy nhiên, trong quá trình giao kết, vợ chồng bà L. không có ý kiến phản đối hay khiếu nại nào, đồng thời đã sử dụng quyền nghỉ dưỡng trong các năm 2020 và 2021.

Trong suốt quá trình giải quyết vụ án, bà L. cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh Công ty K. vi phạm nghĩa vụ đối với mình.

Về đề nghị buộc các bên có thêm 30 ngày để thương lượng sửa đổi các điều khoản hợp đồng, Tòa phúc thẩm cho biết hai bên đã nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, trong khi phía Công ty K. không đồng ý sửa đổi như yêu cầu của bà L.

Từ đó, TAND tỉnh Khánh Hòa bác toàn bộ kháng cáo của bà L., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 230/2025/DS-PT ngày 16/12/2025 của TAND tỉnh Khánh Hòa)



