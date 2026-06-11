Mua kỳ nghỉ vì tin vào cam kết hỗ trợ vay với lãi suất 0%

Theo trình bày của bà L. (ngụ TPHCM), vào tháng 8/2019, bà tham gia một hội thảo giới thiệu về mô hình sở hữu kỳ nghỉ do Công ty Đ. tổ chức. Sau khi được nhân viên tư vấn về các quyền lợi của chương trình sở hữu kỳ nghỉ, bà L. đã ký hợp đồng và thanh toán 156 triệu đồng.

Bà L. cho biết, trước khi ký kết, phía Công ty Đ. quảng cáo rằng người mua sẽ được toàn quyền sử dụng sản phẩm nghỉ dưỡng, có thể chuyển nhượng, cho thuê, để lại thừa kế. Theo bà, nhân viên tư vấn cho biết khách hàng có thể vay ngân hàng 50% giá trị hợp đồng và được hỗ trợ lãi suất trong hai năm đầu. Tin tưởng vào các cam kết này, bà L. quyết định tham gia dù khả năng tài chính hạn chế.

Tuy nhiên, theo bà L., sau khi thanh toán khoảng 30% giá trị hợp đồng, phía công ty không thực hiện việc hỗ trợ vay vốn như đã tư vấn, khiến bà không có khả năng tiếp tục thanh toán.

Nhiều người "sập bẫy", mất trắng khi nghe lời dụ dỗ ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh

Bên cạnh đó, sau khi đóng tiền, bà mới được nhận bản hợp đồng chính thức do doanh nghiệp soạn sẵn với nhiều điều khoản mà bà cho rằng không phù hợp với những nội dung đã được giới thiệu trước đó.

Bà L. cho rằng hoạt động tư vấn của Công ty Đ. khiến bà hiểu không đầy đủ về các quyền lợi thực tế, như quy định hạn chế quyền chuyển nhượng và quyền hưởng dụng. Ngoài ra, mức phí duy trì hằng năm được tư vấn ban đầu là khoảng 200 USD nhưng khi thể hiện trong hợp đồng lại lên tới 7,5 triệu đồng.

Cho rằng mình bị lừa dối, bà L. khởi kiện, đề nghị tòa tuyên hợp đồng vô hiệu và buộc Công ty Đ. trả lại toàn bộ số tiền 156 triệu đồng đã đóng.

Trong khi đó, đại diện Công ty Đ. cho biết doanh nghiệp được cấp phép đầu tư và triển khai dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp A tại tỉnh Khánh Hòa, đồng thời áp dụng mô hình sở hữu kỳ nghỉ (timeshare). Theo đó, khách hàng được quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng theo thời gian xác định hằng năm cho đến khi dự án kết thúc vào năm 2054.

Doanh nghiệp khẳng định bà L. đã được giới thiệu đầy đủ về sản phẩm thông qua các buổi thuyết trình, video và quá trình tư vấn trực tiếp. Chỉ khi bà L. đồng ý và hiểu rõ nội dung thì mới tiến hành ký hợp đồng.

Công ty Đ. xác nhận bà L. đã thanh toán thực tế 156 triệu đồng, ngoài ra còn được doanh nghiệp khuyến mại thêm 19 triệu đồng và khoản tiền này được ghi nhận vào giá trị hợp đồng. Các khoản thanh toán đều được xuất hóa đơn hợp pháp.

Đối với vấn đề hỗ trợ vay vốn, đại diện Công ty Đ. cho rằng việc khách hàng có được ngân hàng chấp thuận hay không phụ thuộc vào điều kiện và quy trình thẩm định của tổ chức tín dụng; công ty không có nghĩa vụ bảo đảm chắc chắn việc giải ngân.

Không có bằng chứng công ty cam kết bảo đảm khoản vay

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Nha Trang (nay là TAND khu vực 1 - Khánh Hòa) nhận định hợp đồng được ký kết trên cơ sở tự nguyện giữa các bên; bà L. có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Tòa cho rằng bà L. không đưa ra được chứng cứ chứng minh mình bị lừa dối hoặc bị ép buộc khi ký hợp đồng. Việc không được ngân hàng cho vay là do bà không đáp ứng điều kiện tín dụng, đồng thời không có tài liệu nào thể hiện Công ty Đ. cam kết bảo đảm chắc chắn việc vay vốn.

Hội đồng xét xử xác định hợp đồng có đối tượng là dịch vụ nghỉ dưỡng, không phải giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản. Các điều khoản về chuyển nhượng quyền nghỉ dưỡng có yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của công ty nhằm bảo đảm công tác quản lý và không trái với quy định của Bộ luật Dân sự.

Từ đó, tòa kết luận hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ giữa bà L. và Công ty Đ. không thuộc các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu. Do hợp đồng vẫn có hiệu lực, yêu cầu hoàn trả số tiền 156 triệu đồng của bà L. cũng không có cơ sở để chấp nhận.

Vì vậy, tòa sơ thẩm tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà L.

(Tham khảo Bản án số 37/2022/DS-ST ngày 6/7/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa)