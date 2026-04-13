Lỗ ngàn tỷ nhiều năm liên tục, doanh thu tăng mạnh

CTCP Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ), do ông Lê Hồng Minh sáng lập, là một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Việt Nam. Quy mô doanh thu năm 2025 đạt khoảng 10.900 tỷ đồng, với hệ sinh thái gồm game, Zalo, thanh toán (fintech) và dịch vụ đám mây (cloud). Đây được xem là “kỳ lân” công nghệ đầu tiên của Việt Nam, sở hữu nền tảng Zalo với hàng chục triệu người dùng và hiện diện quốc tế.

Mặc dù được xem là kỳ lân công nghệ của Việt Nam, doanh thu tăng trưởng cao và quy mô tài sản liên tục mở rộng, với doanh thu năm 2025 đạt gần 11 nghìn tỷ đồng, VNG vẫn thua lỗ kéo dài, nhiều năm ghi nhận mức lỗ lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Gần đây nhất, VNG cũng nằm trong danh sách các doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ nhưng lãi mỏng hoặc thua lỗ nhiều năm do Cục Thuế công bố (công văn ngày 3/3/2026).

Theo báo cáo tài chính, tới cuối năm 2025, Tập đoàn VNG do ông Lê Hồng Minh làm chủ tịch có tài sản đạt gần 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 9,4 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2024. Doanh thu năm 2025, VNG đạt gần 10,9 nghìn tỷ đồng, so với mức gần 9,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2024. Tuy nhiên, trong năm 2025, VNG vẫn lỗ gần 326 tỷ đồng.

Trong năm 2024, VNG lỗ hơn 1.180 tỷ đồng. Còn trong năm 2023 và 2022, VNG lỗ tương ứng hơn 2.317 tỷ đồng và gần 1.534 tỷ đồng. Doanh thu các năm này đạt từ 7,6-7,8 nghìn tỷ đồng.

Vậy tại sao Tập đoàn VNG lại liên tục thua lỗ và triển vọng doanh nghiệp này trong thời gian tới ra sao?

Nhìn vào báo cáo tài chính các năm gần đây có thể thấy, lợi nhuận gộp từ bán hàng và dịch vụ của VNG khá lớn, năm 2025 đạt hơn 4.000 tỷ đồng và năm 2024 đạt hơn 3.426 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của VNG rất lớn. Trong năm 2025, chi phí bán hàng lên tới gần 2.558 tỷ đồng (năm 2024 là gần 1.971 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp 1.318 tỷ đồng (năm 2024 là gần 1.330 tỷ đồng).

Các khoản chi phí khác và lỗ khác cũng lên tới 400-900 tỷ đồng/năm.

Sự sụt giảm của cổ phiếu CTCP VNG (VNZ) của ông Lê Hồng Minh là đáng chú ý. Cổ phiếu VNZ lên sàn UPCoM hôm 5/1/2023 với mức giá tham chiếu ban đầu 240.000 đồng/cp và sau 11 phiên tăng trần liên tiếp đã lên tới hơn 1,56 triệu đồng/cp ghi nhận vào hôm 16/2/2023.

Tuy nhiên, sau đó VNZ giảm sâu về dưới 740.000 đồng/cp hồi tháng 7/2023 trước khi tăng trở lại lên 1,24 triệu đồng/cp sau đó khoảng một tháng và hiện về mức 323.000 đồng/cp.

Cổ phiếu VNZ (tên trước đây là VinaGame) của ông Lê Hồng Minh ghi nhận xu hướng giảm trong 3 năm qua có thể do lỗ liên tục (4 năm liên tiếp), mà nguyên nhân được cho là do chi phí cao cho quảng cáo sản phẩm mới và sản phẩm chiến lược.

Triển vọng ra sao?

Trong nhiều báo cáo gần đây, VNG đẩy mạnh đổ tiền vào các phần mềm trò chơi đang hoàn thiện. Nhiều khoản đầu tư của VNG vào các công ty con, công ty liên kết đang thua lỗ, trong đó có khoản mất toàn bộ 510 tỷ đồng tiền vốn đầu tư vào Tiki Global…

VNG cũng có nhiều dự án dài hạn. Theo báo cáo tài chính riêng, trong nửa đầu năm 2024, VNG đã đầu tư thêm khoảng 1.777 tỷ đồng vào CTCP Zion (sở hữu ZaloPay), nâng tổng đầu tư tại doanh nghiệp này lên gần 5.142 tỷ đồng, qua đó đưa tỷ lệ sở hữu từ hơn 72,6% lên 99,999%. Vào cuối quý I/2024, mức đầu tư vào Zion là 3.550 tỷ đồng.

Hiện vốn hóa của VNG đạt 9.600 tỷ đồng (khoảng 355 triệu USD), thấp hơn nhiều mức 2,3 tỷ USD thời đỉnh cao.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng VNG sẽ bứt phá trong dài hạn. Kỳ vọng được đặt vào các dự án lớn của VNG, từ vị trí số 1 trong lĩnh vực trò chơi và quảng cáo trực tuyến, dự án ZaloPay, các trung tâm dữ liệu VNG Data Center đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn Mỹ…

Theo công ty chứng khoán Agriseco, ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng cao nhờ nhu cầu chi tiêu cho chuyển đổi số của các doanh nghiệp, bộ ngành… tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó là xu hướng phát triển AI, dữ liệu lớn, dịch vụ đám mây, tốc độ tăng trưởng mạng 4G, 5G cao…

Với VNG, mảng kinh doanh mang tính chiến lược AI đã bắt đầu ghi nhận doanh thu thực tế từ thị trường nước ngoài. VNG cũng sẽ dồn lực cho lĩnh vực này.

Nhìn chung, VNG có quy mô lớn trong nước, ảnh hưởng rộng và là doanh nghiệp nổi bật ở sản phẩm số B2C và hệ sinh thái nội địa. Tuy nhiên, vị thế toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn mở rộng.