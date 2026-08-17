Chiều 17/8, lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa thông tin về việc xử lý vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Cam Ranh.

Theo đó, ông T.H.T., Phó Hiệu trưởng một trường THPT ở phường Tây Nha Trang, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ông T. là Trưởng điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh), nơi xảy ra trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi song không bị lập biên bản.

Một điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, ngày 13/6, mạng xã hội xuất hiện thông tin một thí sinh tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, sử dụng “phao giấy” và điện thoại trong thời gian làm bài thi tự chọn thứ nhất.

Theo phản ánh, cán bộ coi thi đã phát hiện, thu giữ các vật dụng nhưng không lập biên bản, vẫn để thí sinh tiếp tục làm bài thi tự chọn thứ hai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh thông tin, bằng chứng liên quan đến vi phạm quy chế thi. Tổ xác minh xác định thí sinh có mang điện thoại vào phòng thi và bị cán bộ coi thi phát hiện, thu giữ trong thời gian làm bài. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định thí sinh mang “phao giấy” như thông tin trên mạng xã hội.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa quyết định hủy toàn bộ kết quả các bài thi của thí sinh do vi phạm quy chế thi. Đối với những người liên quan đến công tác coi thi tại điểm thi Ngô Gia Tự, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy chế thi và quy định của pháp luật.