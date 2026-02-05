Ngày 5/2, thông tin từ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên tiếng Anh, do sai phạm trong việc sửa bài kiểm tra của học sinh.

Theo một lãnh đạo trường, sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, nhà trường không phân công giảng dạy chuyên môn đối với cô Nga mà sắp xếp, bố trí một công việc khác.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn

“Sau khi chấm lại toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô Nga giảng dạy, tổ kiểm tra đã khôi phục điểm đối với 19 bài mà cô Nga đã can thiệp. Điểm số các bài chấm lại đã được phụ huynh thống nhất và nhà trường đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu”, một lãnh đạo trường cho biết.

Trước đó, tại cuộc họp phụ huynh diễn ra ngày 11/1, nhiều cha mẹ học sinh đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc cô Trịnh Thị Kim Nga chỉnh sửa bài kiểm tra của một số học sinh do cô trực tiếp giảng dạy. Hình thức sửa bài là thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời, khiến kết quả bị sai lệch từ đúng thành sai.

Sau khi nhận được thông tin, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh. Kết quả cho thấy, tổng cộng có 19 bài kiểm tra có dấu hiệu bị chỉnh sửa, trong đó có 15 bài của học sinh lớp 3 và 4 bài của học sinh lớp 4.

Từ báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Quy Nhơn Nam đã đề nghị nhà trường tổ chức kiểm điểm đối với cô Trịnh Thị Kim Nga để xác định rõ mục đích, mức độ của hành vi vi phạm.

Trước hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh để hạ điểm, gây dư luận không tốt, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã tạm đình chỉ công tác đối với cô Trịnh Thị Kim Nga để phục vụ công tác xác minh.

Làm việc với nhà trường, cô Nga thừa nhận có chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh. Theo cô Nga, do có nhiều bài đạt điểm 9, điểm 10 nên đã điều chỉnh điểm theo hướng thấp hơn để học sinh không chủ quan, lơ là trong học tập.