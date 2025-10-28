Thông tin từ Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), sáng 28/10, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan đã diễn ra Lễ ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) với sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự lễ ký.

Ngay sau nghi lễ cấp cao, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thay mặt Chính phủ Việt Nam đã ký Nghị định thư.

Trước đó, ASEAN và Trung Quốc đã ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện vào tháng 11/2002. Trên cơ sở hiệp định khung này, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các hiệp định về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 7/2007) và Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010), qua đó thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, gọi tắt là Hiệp định ACFTA.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0. Ảnh: MOIT

Hiệp định ACFTA đã mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc, góp phần mở rộng thị trường, giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, tạo nền tảng cho hợp tác kinh tế ổn định và bền vững trong khu vực.

Kể từ khi có hiệu lực (năm 2005), kim ngạch thương mại ASEAN - Trung Quốc đã tăng gần 9 lần, đạt 968 tỷ USD vào năm 2024. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN từ năm 2009, đồng thời là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba vào khu vực.

Riêng với Việt Nam, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu với tổng kim ngạch hai chiều năm 2024 đạt hơn 205 tỷ USD.

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và thay đổi, ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất nâng cấp Hiệp định ACFTA. Hai bên chính thức khởi động đàm phán nâng cấp vào ngày 11/11/2022 trên cơ sở tuyên bố của các lãnh đạo cấp cao ASEAN và Trung Quốc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 25 diễn ra tại Campuchia.

Sau 9 phiên đàm phán chính thức trong vòng hai năm, ngày 10/10/2024, hai bên tuyên bố hoàn tất nội dung đàm phán nâng cấp tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 27 diễn ra tại Lào và bắt đầu tiến hành rà soát pháp lý để chuẩn bị ký kết Nghị định thư.

Nghị định thư nâng cấp Hiệp định ACFTA 3.0 được ký vào dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên đối với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, thúc đẩy kết nối các chuỗi cung ứng, đóng góp cho phát triển kinh tế của các nước thành viên.

Đối với Việt Nam, Nghị định thư nâng cấp Hiệp định ACFTA được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa hợp tác kinh tế với Trung Quốc, một trong những đối tác kinh tế truyền thống và quan trọng nhất của Việt Nam, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư giữa hai nước và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng chung cho người dân.