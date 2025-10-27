Tại cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa 20, xây dựng quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với định hướng phát triển chất lượng cao. Thủ tướng cũng thông tin về những thành quả lý luận và thực tiễn mới của Việt Nam, công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng.

Hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ Việt - Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: BNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa hai nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đường sắt đối với sự phát triển của mỗi nước, đề nghị hai bên phát huy tốt cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, dành ưu tiên cao nhất cho lĩnh vực hợp tác trọng điểm này. Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tích cực phối hợp với Việt Nam về vốn vay ưu đãi, đào tạo nhân lực đường sắt và hợp tác xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Hai Thủ tướng trao đổi về các biện pháp ứng phó với diễn biến chính sách thuế quan; có các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại phát triển lành mạnh, cân bằng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam; hai bên thúc đẩy mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, tích cực nghiên cứu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới; hợp tác liên kết điện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ...

Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Quốc vụ viện Trung Quốc sẵn sàng cùng Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thực chất, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành, xây dựng về vấn đề trên biển theo đúng tinh thần nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi 2 nước đã có hơn 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau khi 2 nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Tổng thống Lee Jae-myung: Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường tiếp theo. Ảnh: BNG

Hai lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hiện thực hóa tầm nhìn đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao APEC 2025 và Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, hai lãnh đạo nhất trí hạn chế áp dụng các rào cản kỹ thuật với hàng hóa của nhau.

Tổng thống Prabowo Subianto ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và nhất trí ủng hộ Liên minh châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghề cá và triển khai tốt Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá ký năm 2024, hướng tới cùng phát triển ngành thuỷ sản và kinh tế biển bền vững.

Gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng đặc biệt đối với cả hai nước khi Việt Nam - New Zealand, ASEAN-New Zealand cùng kỷ niệm mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ đối tác, đồng thời nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: VGP

Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024-2027 vào thành công chung của hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - New Zealand. Ông nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác hàng đầu của New Zealand ở khu vực và New Zealand sẵn sàng hỗ trợ trong các lĩnh vực thiết thực theo nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Hai lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất xây dựng và ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2025-2030 để tạo cơ sở cho việc triển khai hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, với thời hạn thực hiện và nguồn lực rõ ràng.

Hai bên nhất trí cần có biện pháp đột phá hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị New Zealand tiếp tục mở rộng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam...