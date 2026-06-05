Sở hữu hệ thống phòng suite rộng rãi với tầm nhìn hướng biển hoặc thành phố cùng 10 hồ bơi tầng cao, Fusion Suites Vung Tau là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa thư giãn và trải nghiệm. Từ những buổi sáng đón nắng bên hồ bơi vô cực, những giờ phút vui chơi cùng gia đình đến khoảng thời gian tận hưởng không gian biển trong lành, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Là thương hiệu tiên phong với triết lý Wellness Inclusive, Fusion Suites Vung Tau mang đến những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe được tích hợp trong suốt kỳ nghỉ. Từ các liệu trình spa thư giãn đến những hoạt động giúp tái tạo năng lượng, mọi chi tiết đều được chăm chút để mỗi chuyến đi không chỉ là nghỉ dưỡng, mà còn là cơ hội để tìm lại sự cân bằng và nguồn cảm hứng mới.

Mùa hè này, Fusion Suites Vung Tau giới thiệu hai lựa chọn nghỉ dưỡng được thiết kế dành riêng cho gia đình và các cặp đôi.

Funcation mang đến những khoảnh khắc gắn kết với một đêm lưu trú tại Suite City View, buffet sáng quốc tế, bữa tối cho hai người lớn cùng Kid Fusion Tent dành cho các vị khách nhí.

Trong khi đó, Staycation là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tái tạo năng lượng với một đêm nghỉ dưỡng, liệu trình spa 30 phút, bộ sản phẩm chăm sóc da và những tiện ích chào đón được chuẩn bị chỉn chu, mang đến khoảng thời gian thư giãn trọn vẹn bên người thương.

Mùa hè tại Fusion Suites Vung Tau trở nên thú vị hơn với chương trình Sweet Hour dành riêng cho khách lưu trú. Từ 14:30 - 15:30 trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, du khách sẽ được thưởng thức không giới hạn các loại bánh ngọt, chocolate, kẹo và nhiều món tráng miệng hấp dẫn. Một khoảng thời gian ngập tràn hương vị và niềm vui, đặc biệt dành cho các gia đình có trẻ nhỏ trong những ngày hè bên biển.

Những kỳ nghỉ tuyệt vời luôn đi kèm những đặc quyền xứng đáng. Với Fusionlife, thành viên mới sẽ nhận ngay 12% ưu đãi khi đặt phòng trực tiếp qua website và 10% thêm ưu đãi ẩm thực trong thời gian lưu trú, nâng tổng ưu đãi lên 20%, để hành trình tận hưởng mùa hè tại Fusion Suites Vung Tau trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Giữa biển xanh, những hồ bơi ngập nắng và các trải nghiệm sức khỏe được chăm chút trong từng chi tiết, Fusion Suites Vung Tau mang đến một mùa hè tràn đầy năng lượng, nơi mỗi kỳ nghỉ không chỉ là khoảng thời gian thư giãn mà còn là cơ hội để kết nối, khám phá và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên những người thân yêu.

Đăng ký thành viên fusionlife để tận hưởng ưu đãi 12% khi đặt phòng và 20% sử dụng dịch vụ ẩm thực trong suốt kỳ nghỉ của bạn.

Thông tin chi tiết: https://vungtaufusion.backhotelite.com/en/bookcore/loyalty/account/

Thanh Tú