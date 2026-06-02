Trong quá trình chuyển đổi xanh, bao bì giấy đang trở thành giải pháp thay thế nhựa nhằm giảm thiểu rác thải khó phân hủy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn bao bì giấy hiện nay vẫn được phủ một lớp nhựa PE để chống thấm, khiến sản phẩm trở nên khó tái chế.

Từ hạn chế này, một nhóm kỹ sư trẻ tại Đồng Nai đã kiên trì nghiên cứu, tìm ra hướng đi mới. Người đứng sau sáng kiến là kỹ sư Nguyễn Anh Cường (SN 1993), Giám đốc một công ty đóng trên địa bàn phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Cường cho biết nhóm gồm 3 thành viên đã mất hơn 2 năm thử nghiệm, điều chỉnh vật liệu và hoàn thiện quy trình để phát triển công nghệ tráng phủ hệ nước thay thế lớp phủ nhựa truyền thống trên bao bì giấy.

Công nghệ tráng phủ hệ nước thay thế lớp phủ nhựa truyền thống. Ảnh: Hoàng Anh

“Chúng tôi nhận thấy, nếu không xử lý được lớp phủ nhựa thì việc chuyển từ nhựa sang giấy cũng chưa thực sự mang lại hiệu quả bảo vệ môi trường”, anh Cường nói.

Giải pháp mà nhóm phát triển là sử dụng công nghệ tráng phủ hệ nước với các polymer thân thiện môi trường như PVOH, acrylic hoặc polyurethane gốc nước - những vật liệu có khả năng phân hủy và dễ xử lý hơn nhựa truyền thống. Lớp phủ này vẫn đảm bảo các tính năng quan trọng như chống thấm, cản ẩm và cản khí; những yếu tố then chốt đối với bao bì thực phẩm và đồ uống.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng tái chế. Theo nhóm nghiên cứu, lớp phủ hệ nước có thể hòa tan hoặc tách rời trong quá trình xử lý giấy, không gây tắc nghẽn hệ thống như lớp phủ nhựa truyền thống. Nhờ đó, giấy sau sử dụng có thể được tái chế dễ dàng và tái sử dụng.

Thử nghiệm thực tế ly giấy tráng phủ hệ nước

Không chỉ dừng lại ở cải tiến vật liệu, nhóm kỹ sư còn tích hợp chuyển đổi số vào quy trình sản xuất. Hệ thống cảm biến và phần mềm quản lý dữ liệu giúp kiểm soát chính xác độ dày lớp phủ, độ bám dính và các thông số kỹ thuật khác, từ đó nâng cao chất lượng và tính ổn định của sản phẩm.

Những sản phẩm sử dụng công nghệ tráng phủ hệ nước. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Phạm Quang Thuận, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết lớp phủ gốc nước có nguồn gốc hữu cơ, có thể hòa tan nhanh khi xử lý tái chế.

“Chỉ cần sử dụng dung dịch phù hợp, lớp phủ sẽ tách khỏi giấy, giúp quá trình nghiền bột giấy thuận lợi hơn rất nhiều so với sản phẩm phủ nhựa. Đặc biệt, nếu thải ra môi trường, lớp phủ này có thể tự phân hủy trong khoảng 6 tháng”, anh Thuận chia sẻ.

Để kiểm chứng, nhóm đã tiến hành thử nghiệm thực tế bằng cách sử dụng ly giấy tráng phủ hệ nước để trồng cây. Sau 6 tháng đặt ngoài môi trường tự nhiên, chiếc ly gần như phân hủy hoàn toàn.

Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn trong việc giảm thiểu rác thải khó phân hủy, đặc biệt với các sản phẩm dùng một lần như ly giấy, hộp đựng thực phẩm - những mặt hàng đang được tiêu thụ với số lượng lớn.

Năm 2025, giải pháp tráng phủ hệ nước của nhóm đã đạt giải Nhì tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật Đồng Nai. Kết quả này là hành trình bền bỉ nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến không ngừng của các kỹ sư trẻ mong muốn góp vào việc bảo vệ môi trường.

Giải pháp tráng phủ hệ nước sẽ ứng dụng cho các sản phẩm dùng một lần như ly giấy, hộp đựng thực phẩm. Ảnh: Hoàng Anh

Đánh giá về mô hình, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho rằng đây là giải pháp có tính ứng dụng cao, phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương.

Trong bối cảnh Đồng Nai đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), những sáng kiến như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy công nghiệp xanh và nâng cao giá trị sản xuất.

Theo bà Hoàng, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là nhà đầu tư thế hệ mới; đồng thời ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghiệp xanh và công nghiệp hỗ trợ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.