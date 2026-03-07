Đó là mỏ đồng lớn nhất châu Á - mỏ Đức Hưng, nơi được coi là biểu tượng vừa cổ xưa vừa hiện đại của ngành công nghiệp kim loại màu tại quốc gia tỷ dân.

Trữ lượng 1,7 tỷ tấn, mỗi năm luyện ra 15 vạn tấn đồng

Mỏ đồng Đức Hưng nằm tại thành phố Đức Hưng, tỉnh Giang Tây (phía Đông Nam Trung Quốc). Đây không chỉ là mỏ đồng lộ thiên lớn nhất châu Á mà còn là mỏ đồng đang khai thác lớn nhất Trung Quốc hiện nay.

Theo số liệu công bố, trữ lượng quặng đồng đã được thăm dò của mỏ này lên tới khoảng 1,71 tỷ tấn, tương đương hơn 5 triệu tấn kim loại đồng.

Toàn cảnh mỏ đồng Đức Hưng tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc)- mỏ đồng lộ thiên lớn nhất châu Á với độ sâu chênh lệch thẳng đứng tới 575m. Ảnh: Baidu

Không dừng lại ở đó, đây còn là “kho báu” của vàng và bạc đi kèm: mỗi năm sản xuất khoảng 5 tấn vàng và hơn 25 tấn bạc.

Hiện công suất xử lý quặng đạt khoảng 130.000 tấn/ngày. Sản lượng tinh quặng đồng hàng năm chứa hơn 150.000 tấn đồng kim loại, với hàm lượng tinh quặng trung bình trên 24%. Sản lượng từ riêng mỏ này ước chiếm khoảng 1/10 tổng sản lượng đồng nội địa của Trung Quốc.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng “khát” kim loại phục vụ chuyển đổi năng lượng và sản xuất chip, ô tô điện thì vai trò của những mỏ quy mô “khủng” như Đức Hưng trở nên đặc biệt quan trọng.

Sâu 575m - tương đương tòa nhà 190 tầng

Điểm gây choáng ngợp nhất chính là độ sâu của mỏ lộ thiên. Đỉnh cao nhất của khu khai thác ở mức 500m so với mực nước biển, trong khi đáy mỏ xuống tới âm 75m. Khoảng chênh lệch thẳng đứng đạt 575m, tương đương một tòa nhà cao gần 190 tầng.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ mỏ hiện lên như một lòng chảo khổng lồ khoét sâu vào núi, với những tầng khai thác xếp lớp như ruộng bậc thang công nghiệp.

Hàng loạt xe tải trọng tải 154-230 tấn, máy xúc điện cỡ lớn, máy khoan răng xoay và hệ thống định vị GPS điều phối vận tải tạo nên một dây chuyền khai thác khép kín, chính xác đến từng mét.

Hệ thống xe tải trọng tải lớn và máy xúc điện vận hành liên tục tại đại công trường lộ thiên, xử lý khoảng 130.000 tấn quặng mỗi ngày. Ảnh: Baidu

Công nghệ hiện đại cho phép tối ưu hóa tuyến đường xe tải, giảm tiêu hao nhiên liệu và nâng cao hiệu quả bóc đất đá và khai thác quặng. Đây là ví dụ tiêu biểu cho sự chuyển mình số hóa của ngành khai khoáng truyền thống.

Từ đồng thời Đường Tống đến mỏ công nghệ cao

Điều đặc biệt ở mỏ đồng Đức Hưng không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở bề dày lịch sử. Hoạt động khai thác tại khu vực này có thể truy ngược về thời Đường - Tống (thế kỷ VII-XIII).

Khi ấy, người dân địa phương đã phát triển kỹ thuật thủy luyện đồng- phương pháp chiết tách đồng bằng dung dịch thay vì nung chảy quặng trực tiếp, đặt nền móng cho luyện kim cổ đại Trung Hoa.

Tuy nhiên, công cuộc thăm dò và khai thác quy mô công nghiệp chỉ thực sự bắt đầu từ năm 1956, khi mỏ được khảo sát chính thức.

Năm 1958 khởi công xây dựng; đến các thập niên 1960-1970, nhiều khu mỏ như Bắc Sơn (khai thác hầm lò) và Nam Sơn (khai thác lộ thiên) lần lượt đi vào hoạt động.

Ngày nay, mỏ Đức Hưng là trụ cột của Công ty Cổ phần Đồng Giang Tây (Jiangxi Copper)- một trong những tập đoàn luyện kim màu lớn nhất Trung Quốc. Thành phố Đức Hưng cũng đăng ký thương hiệu “Thủ phủ đồng Trung Quốc”, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và văn hóa gắn với kim loại đỏ.

Mỏ xanh trong áp lực môi trường

Tuy vậy, khai thác lộ thiên quy mô lớn luôn đi kèm sức ép môi trường. Những “miệng hố” khổng lồ, bãi thải đất đá và hệ thống tuyển quặng có nguy cơ ảnh hưởng tới nước, không khí và cảnh quan.

Trong những năm gần đây, mô hình “mỏ xanh” được đẩy mạnh tại Đức Hưng. Doanh nghiệp áp dụng quản trị môi trường từ khâu nguồn, tái sử dụng nước, xử lý bùn thải và trồng cây phủ xanh các bãi thải sau khai thác.

Sau các thương vụ mở rộng và tích hợp tài nguyên từ đầu những năm 2000, mỏ đã kéo dài đáng kể tuổi thọ khai thác, tạo nền tảng cho chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ và môi trường.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu đồng, việc phát triển các mỏ nội địa quy mô lớn trở thành một phần quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh tài nguyên.

Đồng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế điện khí hóa. Mỗi chiếc ô tô điện, tuabin gió hay trạm sạc đều tiêu thụ lượng đồng lớn hơn nhiều so với sản phẩm truyền thống.

Theo nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế, nhu cầu đồng toàn cầu có thể tăng vọt trong hai thập kỷ tới khi mục tiêu phát thải ròng bằng 0 được thúc đẩy.

Trong bối cảnh đó, mỏ đồng lớn nhất châu Á như Đức Hưng không chỉ là vấn đề địa chất mà còn là bài toán kinh tế vĩ mô tại Trung Quốc: cân bằng giữa sản lượng, an ninh tài nguyên, chi phí và môi trường.

Theo Baidu