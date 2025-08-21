Theo thông báo trên website Trường Kỹ thuật, Viện Công nghệ Phương Đông (Eastern Institute of Technology - EIT, đặt tại Ninh Ba, Trung Quốc), ông Chu Minh đã nhận lời làm giáo sư kiêm hiệu trưởng đầu tiên của trường từ tháng 6/2025 và đang xây dựng nhóm nghiên cứu mới.

Trên trang cá nhân, ông Chu xác nhận quyết định này và chia sẻ: “Tôi rất hào hứng được thúc đẩy nghiên cứu tiên phong nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ nhà sáng tạo công nghệ tiếp theo. Thật tuyệt vời khi được góp sức cho một sứ mệnh lớn lao hơn chính mình”.

Xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển đẳng cấp quốc tế

Nhà trường cho biết ông Chu Minh sẽ “thành lập đội nghiên cứu - phát triển phần mềm kỹ thuật và công nghệ thiết kế tối ưu hóa mang tầm quốc tế”, tập trung vào công nghệ cốt lõi nhằm “tăng cường đổi mới độc lập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành sản xuất cao cấp của Trung Quốc”.

Ông Chu Minh vừa đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng Trường Kỹ thuật, Viện Công nghệ Phương Đông tại Ninh Ba, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Altair, nơi ông Chu từng giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Kỹ sư trưởng toàn cầu, là tập đoàn hàng đầu về phần mềm kỹ thuật và khoa học tính toán, chuyên về mô phỏng, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính. Công ty này phục vụ hơn 16.000 khách hàng tại 28 quốc gia, trải rộng các lĩnh vực hàng không vũ trụ, tài chính, năng lượng, ô tô và máy tính.

Theo SCMP, tiểu sử chính thức của Altair ghi nhận ông Chu đã đạt “thành tựu nổi bật” trong nhiều dự án mang tính biểu tượng, bao gồm Boeing 787, Airbus A380 và A350. Các phần mềm do ông phát triển còn được ứng dụng trong nhà máy điện, siêu máy tính và nhiều ngành công nghiệp trọng yếu khác.

Hành trình học thuật, phát triển sự nghiệp của giáo sư Chu Minh

Sự nghiệp của giáo sư Chu bắt đầu tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (Beihang). Ông theo học tại đây suốt 10 năm. Năm 1988, ông sang Đức học tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Duisburg - Essen, tập trung vào cơ học kết cấu và tối ưu hóa.

Giáo sư Chu là người tiên phong trong tối ưu hóa topo (topology optimisation) - lĩnh vực toán học nhằm tối đa hóa hiệu quả thiết kế. Nếu như truyền thống, thiết kế sản phẩm khởi đầu bằng bản vẽ CAD, thì tối ưu hóa hình học đảo ngược quá trình, tạo thiết kế thông qua mô phỏng.

Năm 1998, khi gia nhập Altair, ông đã chuyển các nghiên cứu về tối ưu hóa hình học vào ứng dụng thực tiễn, góp phần phát triển công nghệ thiết kế sinh tạo (generative design) dựa trên mô phỏng - nay trở thành nền tảng quan trọng trong chế tạo máy bay và ô tô siêu nhẹ.

Năm 2025, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Mỹ nhờ những đóng góp trong tối ưu hóa và thiết kế sinh tạo dựa trên mô phỏng. Ông cũng là Tổng biên tập của tạp chí chính thức thuộc Hiệp hội Tối ưu hóa Kết cấu và Đa ngành Quốc tế.

Trường mới, tham vọng lớn

Giáo sư Chu Minh là học giả cấp học viện thứ 16 được Viện Công nghệ Phương Đông chiêu mộ. Trường đại học tư thục mới thành lập này, đặt tại khu vực châu thổ Dương Tử - trung tâm công nghệ lớn của Trung Quốc, hiện có số giáo sư nhiều hơn cả số sinh viên khóa đầu (70 người). Dù mới thành lập, điểm số tuyển sinh của trường đã xếp hạng nhì toàn tỉnh, chỉ sau Đại học Chiết Giang.

Mục tiêu của Viện là đào tạo thế hệ nhà sáng tạo tiếp theo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ngay trong khuôn viên trường.