Một thói quen tưởng như vô hại sau khi rửa xe hoặc đi qua vùng ngập nước lại có thể khiến hệ thống phanh bị hư hỏng nghiêm trọng vừa được kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch chia sẻ trên mạng xã hội sau khi hỗ trợ một chủ xe Hyundai Grand i10 gặp sự cố.

Theo kỹ sư Lê Văn Tạch, chủ chiếc Hyundai Grand i10 cho biết xe vẫn hoạt động bình thường trước đó. Sau khi rửa xe và đưa vào gara, đến hôm sau xe không thể vào số để tiến hoặc lùi. Qua mô tả từ chủ xe, anh Tạch cho rằng nhiều khả năng má phanh có thể đã bị dính vào đĩa phanh.

Bề mặt má phanh bị vỡ và hư hỏng hoàn toàn do dính chặt vào đĩa phanh sau. Ảnh: NVCC

Sau đó, xe được đưa đến gara ô tô Lê Văn Tạch để kiểm tra và thực tế cho thấy đúng như những gì vị kỹ sư này đã phán đoán trước đó. Khi tháo cụm phanh, kỹ thuật viên phát hiện một phần má phanh đã bị vỡ và dính chặt trên đĩa phanh. Má phanh bị vỡ là do chủ xe đã cố gắng tiến và lùi nhưng không được.

Theo kỹ sư Tạch, đây là lỗi không hiếm gặp, đặc biệt với những xe vừa rửa hoặc vừa đi qua đường ngập khiến cụm phanh còn ẩm ướt.

Hầu hết ô tô hiện nay đều sử dụng phanh đĩa ở bánh trước, nhiều mẫu còn trang bị phanh đĩa cả bốn bánh. Sau khi tiếp xúc với nước, hơi ẩm kết hợp với bụi bẩn và quá trình oxy hóa có thể khiến bề mặt má phanh bám chặt vào đĩa phanh nếu xe đỗ lâu trong khi vẫn kéo phanh tay, gây bó cứng bánh xe khi khởi động lại.

Nhiều chủ xe có thói quen kéo phanh tay để đỗ xe dù xe vừa mới rửa. Ảnh: Ngô Minh

Chính vì vậy, kỹ sư Lê Văn Tạch khuyến cáo, sau khi rửa xe hoặc đi qua vùng ngập, nên chạy xe chậm và rà phanh nhẹ vài lần để làm khô bề mặt phanh.

Nếu phải đỗ xe trong thời gian dài khi hệ thống phanh còn ướt, không nên kéo phanh tay, còn nếu bắt buộc phải kéo thì hạn chế kéo phanh tay quá chặt. Đối với xe số tự động, người dùng có thể chuyển cần số về vị trí P trên mặt đường bằng phẳng và chèn bánh nếu cần. Bảo dưỡng hệ thống phanh định kỳ, đặc biệt với xe thường xuyên hoạt động trong môi trường ẩm hoặc ven biển.

Nếu để má phanh dính chặt vào đĩa phanh, dẫn đến xe không thể tiến hoặc lùi sau thời gian đỗ, người lái không nên cố tăng ga hoặc chuyển số liên tục. Việc này có thể khiến má phanh nứt, vỡ hoặc làm hư hỏng đĩa phanh, kéo theo chi phí sửa chữa cao hơn. Thay vào đó, chủ xe nên gọi cứu hộ hoặc thợ kỹ thuật kiểm tra để tháo cụm phanh đúng cách.

Trên ô tô, hệ thống phanh là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn. Do đó, chỉ một thói quen nhỏ như kéo phanh tay ngay sau khi rửa xe cũng có thể dẫn đến hư hỏng không đáng có nếu người sử dụng không nắm rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh.

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