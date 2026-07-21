Vụ việc người dân phát hiện hai người tử vong trong ô tô đỗ ven đường đoạn qua địa bàn xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ hôm 15/7 hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch (chủ gara ô tô tại Phú Thọ) vừa chia sẻ góc nhìn trên trang cá nhân về những nguyên nhân đáng tiếc gây hại cho sức khỏe mà nhiều tài xế không để ý đến.

Ông cho rằng, một trong các nguyên nhân trực tiếp khiến người trong xe có thể tử vong chính là tình trạng thiếu oxy trong khoang lái. Điều này xuất phát từ việc người lái xe thiếu kỹ năng sử dụng xe ô tô, chưa hiểu đúng cách vận hành hệ thống điều hòa.

Theo kỹ sư Tạch, khả năng cao chiếc xe đã bật điều hòa ở chế độ lấy gió trong trong suốt hành trình dài khiến hai nạn nhân bị ngạt khí.

"Việc liên tục sử dụng chế độ lấy gió trong có thể khiến lượng oxy trong khoang xe giảm dần. Người ngồi trên xe sẽ có cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ. Có thể vì vậy tài xế đã dừng xe bên đường để chợp mắt và sau đó cả hai không tỉnh lại", kỹ sư Tạch nêu quan điểm.

Người dân phát hiện hai người tử vong trên chiếc xe ôtô đỗ ven đường đoạn qua địa bàn xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: UBND xã Thanh Sơn

Tuy nhiên, kỹ sư Tạch cũng nhấn mạnh, đây chỉ là nhận định cá nhân của anh dựa trên kinh nghiệm chuyên môn. Nguyên nhân chính thức vẫn cần chờ kết luận từ cơ quan điều tra và cơ quan pháp y.

Qua nhiều năm làm công việc bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, kỹ sư Tạch nhận thấy không ít chủ xe chưa hiểu đúng về chức năng của chế độ lấy gió trong và lấy gió ngoài.

Có người cho rằng lấy gió trong sẽ giúp điều hòa mát nhanh hơn nên gần như luôn duy trì chế độ này. Thậm chí, một số chủ xe còn bịt cửa hút gió ngoài vì lo bụi bẩn làm bẩn lọc gió điều hòa.

"Đó là cách sử dụng không đúng", kỹ sư Tạch khẳng định.

Theo phân tích của kỹ sư, khi điều hòa hoạt động ở chế độ lấy gió trong, không khí chủ yếu được tuần hoàn trong khoang cabin - vốn là một không gian tương đối kín. Nếu xe chở nhiều người hoặc di chuyển liên tục trong thời gian dài mà không chuyển sang lấy gió ngoài, lượng oxy trong cabin sẽ giảm dần, trong khi nồng độ khí CO₂ do người ngồi trong xe thải ra tăng lên.

Điều này có thể khiến người ngồi trong xe cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu hoặc buồn nôn. Đối với tài xế, đây là yếu tố làm giảm sự tỉnh táo và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để hạn chế tình trạng trên, kỹ sư Lê Văn Tạch khuyến cáo tài xế không nên duy trì chế độ lấy gió trong liên tục khi lái xe đường dài.

Thay vào đó, người lái nên định kỳ chuyển sang chế độ lấy gió ngoài trong khoảng 5 phút để bổ sung không khí mới vào khoang xe. Việc này giúp cải thiện lượng oxy, giảm cảm giác mệt mỏi và giúp tài xế tỉnh táo hơn.

Ngoài ra, khi cảm thấy buồn ngủ hoặc mất tập trung, tài xế nên tìm nơi an toàn để dừng nghỉ, xuống xe vận động hoặc hít thở không khí bên ngoài trước khi tiếp tục hành trình.

Chế độ lấy gió trong vẫn cần thiết trong một số trường hợp như khi đi qua khu vực ô nhiễm, nhiều khói bụi hoặc thời tiết nắng nóng để tăng hiệu quả làm mát. Tuy nhiên, việc kết hợp linh hoạt giữa lấy gió trong và lấy gió ngoài sẽ giúp đảm bảo chất lượng không khí trong cabin, đồng thời góp phần nâng cao an toàn khi lái xe.

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