Quý Châu là một trong những địa phương có địa hình phức tạp, hiểm trở bậc nhất ở Trung Quốc.

Khi xây dựng tuyến cao tốc Lu'an, thay vì đào hầm xuyên qua hay xây đường men theo sườn núi, các kỹ sư quyết định xẻ thẳng ngọn núi, cắt bỏ mặt trước.

Tuyến cao tốc dài 152km, có ngân sách khoảng 24 tỷ NDT (hơn 80.000 tỷ đồng), kéo dài từ phía nam thành phố Liuzhi qua huyện Guanling, Zhenfeng đến Anlong.

Tuyến cao tốc Lu'an và cầu Huajiang Grand Canyon sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi. Ảnh: China Daily

Sau khi hoàn thành vào cuối 2025, tuyến cao tốc sẽ dẫn thẳng tới Huajiang Grand Canyon, cây cầu cao nhất thế giới với độ cao 625m so với mặt nước sông Bắc Bàn.

Cầu Huajiang Grand Canyon. Ảnh: China Daily

Siêu dự án này được cho là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy năng lực kỹ thuật ngày càng được nâng tầm của Trung Quốc.

Tuy nhiên, không ít nhà bảo vệ môi trường cho rằng, việc phá núi làm đường đã tác động không nhỏ tới cảnh quan cũng như hệ sinh thái ở khu vực này.