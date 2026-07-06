Quá trình tạo phôi cần “chất xúc tác”

Trong thụ tinh ống nghiệm (IVF), việc đưa trứng và tinh trùng đến gần nhau mới chỉ là bước khởi đầu. Để quá trình thụ tinh diễn ra thành công và hình thành phôi khỏe mạnh, bên trong noãn và tinh trùng phải kích hoạt hàng loạt cơ chế phản ứng sinh học, hóa học phức tạp.

Vì vậy chỉ cần một mắt xích xảy ra vấn đề, tinh trùng sẽ không thể thụ tinh với trứng. Ngay cả khi áp dụng phương pháp tiêm tinh trùng trực tiếp vào bào tương noãn (ICSI), tỷ lệ tạo phôi thất bại vẫn còn khoảng 2-3%. “Đây cũng là một trong những thách thức thường gặp ở các ca IVF khó, đặc biệt là những trường hợp từng thất bại thụ tinh nhiều lần hoặc không tạo được phôi. Lúc này, kỹ thuật hoạt hóa noãn Assisted Oocyte Activation (AOA) được chỉ định nhằm gia tăng cơ hội tạo phôi”, BS. Nguyễn Văn Hoàng - Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết.

Kỹ thuật hoạt hóa noãn - Giải pháp “cứu cánh” cho những trường hợp thụ tinh thất bại

Hoạt hóa noãn (AOA) là kỹ thuật hỗ trợ giúp kích hoạt các phản ứng sinh học cần thiết bên trong noãn, tăng khả năng tạo phôi và cải thiện chất lượng phôi. Phương pháp này được xem là có thể đem lại hiệu quả điều trị tích cực trên nhóm bệnh nhân có tiền sử thất bại thụ tinh, tỉ lệ thụ tinh kém (< 30%) và vô sinh nam nghiêm trọng.

Kỹ thuật hoạt hóa noãn nâng cao tỷ lệ tạo phôi

Theo các chuyên gia hỗ trợ sinh sản, hoạt hóa noãn không phải là kỹ thuật áp dụng đại trà mà được cá thể hóa điều trị từng trường hợp, kết hợp cùng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến khác nhằm tối ưu tỷ lệ thành công trong một ca thụ tinh ống nghiệm.

"Trong điều trị hiếm muộn, điều quan trọng là xác định đúng nguyên nhân khiến quá trình tạo phôi thất bại. Với những trường hợp không thể hoạt hóa noãn tự nhiên, việc sử dụng kỹ thuật AOA có thể giúp gia tăng cơ hội tạo phôi, mở ra cơ hội mang thai cho người bệnh", bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng - Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết.

Khi kết quả của một chu kỳ thụ tinh ống nghiệm được quyết định bởi nhiều yếu tố, việc kết hợp kỹ thuật hoạt hóa noãn (AOA) cùng các công nghệ, phương pháp khác là con đường điều trị ý nghĩa dành cho những trường hợp từng thất bại IVF, thất bại thụ tinh hoặc nhiều năm mong con chưa thành công tại Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Trung tâm IVF trang bị thiết bị toàn diện, phòng Lab đạt chuẩn ISO6

Theo các bác sĩ tại Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc, thay vì áp dụng từng kỹ thuật riêng lẻ, đội ngũ bác sĩ thăm khám chuyên sâu, tìm đúng nguyên nhân vô sinh từ đó xây dựng chiến lược điều trị cá thể hóa cho từng cặp vợ chồng. Trung tâm đầu tư đồng bộ hệ thống phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO6 đồng thời áp dụng kỹ thuật tiên tiến kết hợp như Piezo ICSI, nuôi cấy phôi Timelapse, sàng lọc di truyền tiền làm tổ… đem đến bộ giải pháp tối ưu chất lượng phôi.

Cùng nhiều gia đình chạm đến giấc mơ sinh con

Dưới sự đồng hành 1-1 của bác sĩ giàu kinh nghiệm với phác đồ cá nhân hóa, Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã hỗ trợ thành công nhiều gia đình có bệnh lý phức tạp, mong con nhiều năm.

Gần một thập kỷ mong con, vợ chồng chị Luyến (Hoài Đức, Hà Nội) từng rất tuyệt vọng khi chạy chữa nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. Mãi tới thời điểm đến thăm khám tại IVF Hồng Ngọc, hy vọng mới lần nữa được thắp lên khi bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân hiếm muộn và lên phác đồ điều trị phù hợp cho anh chị. Hành trình đầy kiên trì trong hơn một năm, chuẩn bị sức khỏe kỹ lưỡng cả về trứng và tinh trùng bằng kỹ thuật hỗ trợ hiện đại, món quà lớn là em bé Chip đáng yêu đã đến với gia đình trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hành trình 10 năm đón cái kết trọn vẹn

Đón con khỏe mạnh chào đời là mong ước không chỉ của riêng vợ chồng chị Luyến mà là của tất cả các cặp đôi tìm kiếm giấc mơ làm cha mẹ.

Nếu trường hợp của chị Luyến có bệnh lý phức tạp cản trở cơ hội mang thai thì gia đình chị Dương lại đối mặt với nguy cơ con sinh ra mắc hội chứng di truyền hiếm gặp liên quan đến chậm phát triển trí tuệ, thần kinh vận động. Vì vậy, tại Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, bác sĩ đã xây dựng phác đồ IVF kết hợp sàng lọc phôi để lựa chọn những phôi chất lượng nhất không mang bất thường di truyền.

“Có bác sĩ đồng hành cùng giải pháp điều trị khoa học, nỗi lo về bất thường di truyền của vợ chồng được tháo gỡ, thuận lợi sinh con khỏe mạnh”- Chị Dương xúc động chia sẻ.

Mỗi kỹ thuật mới được nghiên cứu, áp dụng là minh chứng cho xu hướng điều trị ngày càng chuyên sâu, cá thể hóa để tối ưu hóa cơ hội thành công cho từng cặp đôi. Liên tục cập nhật công nghệ, đầu tư hệ thống phòng Lab hiện đại và tích lũy kinh nghiệm điều trị các ca khó, IVF Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đang từng bước mang đến thêm nhiều cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho các gia đình hiếm muộn.

(Nguồn: BVĐK Hồng Ngọc)