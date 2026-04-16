Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa điều trị thành công một trường hợp song thai đặc biệt, khi hai trẻ chào đời cách nhau tới 13 tuần ( khoảng 3 tháng), khoảng cách thời gian hiếm thấy trong sản khoa.

Sản phụ N.T.L (32 tuổi, Bắc Ninh) mang song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau gần 5 năm hiếm muộn do đa nang buồng trứng và tắc vòi trứng. Tuy nhiên, người mẹ phải đối mặt với thách thức khi thai kỳ xuất hiện biến chứng từ sớm.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng động viên sản phụ trước khi thực hiện phẫu thuật. Ảnh: N.Hà

Từ tuần thứ 20, sản phụ đã dọa sinh non do cổ tử cung mở. Đến tuần 22-23, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi bệnh nhân nhập viện ở 22 tuần 5 ngày, cổ tử cung mở 2-3cm, một thai sa thấp, chân thai nhi lộ ra ngoài âm đạo.

ThS.BS Trương Minh Phương, Phó Trưởng khoa Sản bệnh A4 cho biết, đây là tình huống hiếm gặp, diễn biến phức tạp với nguy cơ sảy thai hoặc sinh non rất cao.

Ê-kíp đã hội chẩn khẩn, xây dựng chiến lược điều trị nhằm kéo dài thai kỳ tối đa, ưu tiên giữ thai còn lại trong tử cung, đồng thời chuẩn bị phương án buộc phải sinh thai thứ nhất nếu cần thiết.

Sản phụ được điều trị tích cực bằng thuốc giảm co, theo dõi chặt chẽ nguy cơ nhiễm trùng. Nhờ đáp ứng điều trị tốt, đến tuần 25, tình trạng ổn định hơn, các bác sĩ điều chỉnh chiến lược, nỗ lực bảo toàn cả hai thai.

Tuy nhiên, đến tuần 25, sản phụ xuất hiện chuyển dạ. Các bác sĩ cố gắng kéo dài thêm từng ngày bởi chỉ cần thêm một tuần, cơ hội sống của trẻ có thể tăng 20-30%.

Đến 25 tuần 6 ngày, sản phụ sinh thường thai thứ nhất vào ngày 20/1, bé gái nặng 650g. Trẻ được hồi sức tích cực ngay sau sinh và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Hiện bé đã đạt khoảng 1,9kg, tự ăn và cơ bản ổn định.

Nghẹt thở giữ thai thứ 2

Sau khi chị L. sinh con thứ nhất, thách thức lớn hơn bắt đầu: Giữ lại thai thứ hai trong khi cổ tử cung đã mở và nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Ê-kíp duy trì theo dõi sát, sử dụng kháng sinh liên tục, xử lý dây rốn và kiểm soát chặt các nguy cơ.

Toàn bộ quá trình điều trị được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và thai nhi.

Sau 13 tuần điều trị tích cực, thai thứ hai được duy trì đến tuần 38. Ngày 15/4, sản phụ được mổ lấy thai thành công, bé trai nặng 2,4kg, sức khỏe ổn định.

Sản phụ sinh con thứ 2 thành công cách con đầu 13 tuần. Ảnh: N.Hà

Theo các bác sĩ, với những trường hợp song thai phức tạp tương tự, thai kỳ thường được kết thúc ở tuần 32-34. Tuy nhiên, trường hợp này đã được kéo dài tối đa, giúp thai nhi phát triển hoàn thiện trước khi chào đời.

Đây là một trong những ca kéo dài thai kỳ lâu nhất sau khi đã sinh một thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Việc duy trì thai thứ hai thêm 13 tuần, từ 26 đến 38 tuần, là kết quả hiếm gặp không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng cho biết, ca bệnh mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị các thai kỳ nguy cơ, đặc biệt là chiến lược kéo dài thai kỳ nhằm tăng cơ hội sống và chất lượng phát triển cho trẻ sơ sinh.