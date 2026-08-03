Ngày 4/9/2009, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 860 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Dự án khởi công trên diện tích đất hơn 11ha tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình cũ (nay là phường Hoa Lư) và dự kiến đưa vào sử dụng năm 2013. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 7.000 sinh viên của 3 trường: Đại học Hoa Lư, Cao đẳng Y Ninh Bình và Trường Nghề Lilama.

Tuy nhiên, sau khi san lấp mặt bằng, khởi công xây dựng được 4 tòa nhà 5 tầng (gồm 4 tòa nhà ký hiệu A, B, C, D) thì đến cuối năm 2013, dự án dừng thi công do không bố trí được nguồn vốn.

4 tòa nhà 5 tầng Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1) được xây dựng dang dở rồi bỏ hoang cả chục năm qua.

Sau thời gian dài dừng thi công, tỉnh Ninh Bình thống nhất với phương án tiếp tục sử dụng 2 tòa nhà A và D làm KTX phục vụ nhu cầu của học sinh, sinh viên và bổ sung công năng ở công vụ cho giảng viên, giáo viên; cho thuê đối với công chức, viên chức, nhân viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh...

Đối với 2 tòa nhà B và C, mục đích sử dụng là để phục vụ y tế (các cơ sở khám, chữa bệnh, điều trị bệnh nhân).

Khu đất còn lại (6,79ha) giao UBND TP Hoa Lư (cũ) quản lý, tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Tuy nhiên, phương án chuyển đổi công năng đối với các tòa nhà này sau đó không được triển khai, khiến công trình tiếp tục bỏ hoang.

Năm 2025, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 2) và dự án nhà công vụ.

Tháng 6/2025, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 2), tổng mức đầu tư 198 tỷ đồng và dự án nhà công vụ với tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng. Cả hai dự án đều được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh.

Sau hơn một năm triển khai, hai dự án trên đã được chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Sở Xây dựng thẩm định. Số vốn đã cấp giải ngân cho hai dự án là hơn 2,5 tỷ đồng (mỗi dự án hơn 1,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hơn 1 năm qua dự án vẫn "án binh bất động".

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại, 4 tòa nhà 5 tầng với hàng trăm phòng ở (có nhà tắm, nhà vệ sinh) đã được xây dựng xong phần thô. Có dãy nhà, căn phòng đã được trát vữa nhưng bề mặt tường vẫn để nguyên phần gạch xây, nhiều nơi cỏ mọc um tùm, phần nền mặt sàn chưa được lát, phần mái chưa được lợp, nhiều sắt thép hoen rỉ...

Mới đây, Sở Tài chính Ninh Bình đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về phương án triển khai thực hiện đối với hai dự án trên.

Hai dự án mới chỉ lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Sở Xây dựng thẩm định.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư) đề xuất dừng dự án nhà công vụ để mở rộng quy mô đầu tư dự án KTX (4 dãy tòa nhà) vì cho rằng dự án này cấp thiết hơn.

Ban Quản lý đã làm việc với các trường trên địa bàn phường Hoa Lư và khu vực lân cận, xác định nhu cầu ở KTX của học sinh, sinh viên năm 2026 dự kiến là hơn 2.000 người, đến năm 2030 là hơn 3.600 người.

Chủ đầu tư dự án đề xuất dừng dự án nhà công vụ để mở rộng quy mô đầu tư dự án KTX (4 dãy tòa nhà) vì cho rằng dự án này cấp thiết hơn.

Trong khi đó, nhu cầu nhà ở công vụ chỉ có hơn 830 người. Địa phương đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội và dự án Nhà khách Tỉnh ủy nên thời gian tới nhu cầu ở, thuê nhà công vụ sẽ giảm.

Dự án nhà công vụ được phê duyệt với quy mô đáp ứng chỗ ở cho 1.920 người, gấp khoảng 2,3 lần nhu cầu thực tế. Việc tiếp tục triển khai dự án trong khi nhu cầu giảm sẽ không phát huy được hiệu quả đầu tư.

Sở Tài chính Ninh Bình đã đồng ý với đề xuất dừng đầu tư dự án nhà công vụ, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ký túc xá về quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Dự án dừng thi công trong thời gian dài khiến cây cối mọc um tùm.

Sắt thép trên mái hoen rỉ.

Vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang trên mái tầng 5 của tòa nhà.