Ngày 27/8, ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định thông báo việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giống lợn quốc tế Kỳ Phú của Công ty cổ phần giống chăn nuôi Miền Bắc tại xã Phú Long (Ninh Bình).

Gần 65 ha đất xây dựng Trung tâm Giống lợn quốc tế Kỳ Phú bị thu hồi do chậm tiến độ.

Theo đó, thu hồi đất với diện tích dự kiến gần 65 ha, thuộc thửa đất số 03, 04, tờ bản đồ số 26, bản đồ địa chính xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (nay là xã Phú Long, Ninh Bình), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 060405 cấp ngày 20/3/2013 và BK 060406 cấp ngày 20/3/2013. Đất bị thu hồi thuộc đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Lý do thu hồi vì chậm tiến độ sử dụng đất theo kết luận thanh tra số 625/KL-STNMT ngày 7/4/2022 của Sở TN&MT (nay là Sở NN&MT).

Thời gian thực hiện trong vòng 45 ngày (kể từ ngày ban hành thông báo). Công ty cổ phần giống chăn nuôi Miền Bắc và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất theo thời hạn thông báo thu hồi đất và nhận được thông báo.

Sau 15 năm dự án mới xây dựng được một số hạng mục rồi bỏ hoang

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo, Chủ tịch tỉnh sẽ ban hành Quyết định thu hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Trước đó, VietNamNet có bài viết “Dự án hơn 500 tỷ 'bất động' nhiều năm ở Ninh Bình khiến dân thốt lên một câu,” thông tin về việc gần 65 ha đất của người dân được thu hồi, bàn giao cho doanh nghiệp xây dựng trung tâm giống lợn có tổng mức đầu tư 528,4 tỷ đồng, nhưng sau 15 năm, dự án vẫn xây dựng dang dở và bỏ hoang.

Người dân, chính quyền địa phương nhiều lần mong muốn thu hồi dự án qua các cuộc tiếp xúc cử tri.

Hiện tại dự án mới chỉ xây dựng một nhà điều hành cấp 4 với nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng; con đường vào dự án được mở rộng, kéo đường dây điện tới khu vực nhà điều hành, san lấp một phần diện tích mặt bằng và diện tích đất được người dân tận dụng trồng mía.